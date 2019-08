Der Reiter-Hut An sich ist der Reiterhut ja ein hübsches Accessoire, doch J.W. Anderson lässt ihn durch eine besondere Konstroktion wie über dem Kopf schweben. Sieht nicht nur seltsam aus, hat dann auch weder schützende, noch wärmende Funktion...

Süß ist er ja, der an eine Maus erinnernde Hut von Loewe. Wie viele Fashionistas im Herbst damit herumlaufen, wird sich zeigen.

Die Hofnarren-Mütze

Bei Asai stehen Hüte in den witzigsten Formen am Programm, mit unterschiedlichen Zipfeln und Quasteln. Dieser hier erinnert stark an die Hofnarren-Mütze - fehlen nur die kleinen Glöckchen...