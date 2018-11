Design-Gewinnspiel

– WERBUNG –

Exklusiver Designer-Tisch zu gewinnen

DIVA und BoConcept verlosen einen individualisierbaren CUPERTINO-Tisch.

CUPERTINO ist eine Hommage an innovatives industrielles Design. Inspiration hierzu waren die Arbeiten und die Philosophie von Dieter Rams und Johnatan Ive verbunden mit Einflüssen des skandinavischen Vintage-Möbeldesigns. Egal ob Schreibtisch, Konsolentisch oder Schminktisch – der CUPERTINO von BoConcept passt sich perfekt an Ihre Wohnwünsche an. Der klare Look ermöglicht es, den Arbeitsbereich überall zu integrieren ohne einen typischen Bürolook zu erzeugen. Die kleinen Abdeckungen rechts und links sowie an der Rückseite sind wendbar, so lässt sich der Look des Schreibtisches immer wieder aufs Neue verändern. Unschöne Kabel lassen sich dank der praktischen Bohrungen einfach verstecken, während der integrierte Stauraum dafür sorgt, dass stets ein ordentliches Gesamtbild überwiegt. Der/die glückliche GewinnerIn kann zwischen zwei unterschiedlichen Größen sowie zwei eleganten Holzausführungen wählen.

Du willst den CUPERTINO-Tisch gewinnen? Dann einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 16.12.2018

Infos und Designinspirationen unter www.boconcept.com und vor Ort:

BoConcept Wien

Schubertring 14/Schwarzenbergplatz, 1010 Wien

Mo-Sa 09:30-18:00

BoConcept SCS Park

Autoallee 4, 2334 Vösendorf

Mo-Fr 10:00-18:30, Sa 10:00-18:00

BoConcept Graz

Hans-Sachs-Gasse 2, 8010 Graz

Mo-Sa 09:30-18:00