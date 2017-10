Die neuen Designerdüfte

Feine Duftstoffe . Parfums sind Teil der Garderobe und runden die Kreationen der Modehäuser ab.

So, wie bei ZADIG & VOLTAIRE ein Zopfstrickpulli zum lässigen It-Piece wird, bekommt auch ein kuscheliger Gourmetduft mit Vanille und Patschuli eine toughe Note. »Just Rock! Pour Elle«, ab 30 ml, um €49,-.

»Because It’s You« von EMPORIO ARMANI duftet prickelnd nach fruchtiger Himbeere und Moschus. Die visuelle Brücke zwischen Mode und Flakon: verschlungene Bänder. Ab 30 ml, um ca. € 56,-.

»Wicked Love« aus der »Replica«-Serie von MAISON MARGIELA kombiniert warme Rose mit kühlen, metallischen Nuancen und setzt damit genau wie die Mode auf ungewöhnliche Kontraste, um ca. € 123,-.

Opulenz in Gold und viel italienische Leidenschaft stecken in »The One Eau de Toilette« von DOLCE & GABBANA. Mit Madonnenlilie, Mandarine, Litschi, Pfirsich und Ylang-Ylang, ab 30 ml, um €55,-.

Die leichte Neuinterpretation eines beliebten Dufts von MARC JACOBS steht der Kreativität seiner Mode in nichts nach. »Eau so Decadent« spielt mit fruchtigen Elementen wie Nashi-Birne und Johannisbeere und kombiniert diese mit Maiglöckchen, Jasmin und weißem Amber. Ab 30 ml, um € 55,-.

Als einer von drei neuen Düften des Labels MARC CAIN überrascht »Mysteriously No. 3« würzig-holzig mit Grapefruit, Weihrauch, Tonkabohne und Sandelholz. Entspannter Luxus, dem Stil des Hauses entsprechend. 40 ml um €49,95.

»Eau de Velours« von BOTTEGA VENETA verbindet als eleganter Chypre-Duft frische Bergamotte mit blumigen Rosennoten und holzigen Basistönen. Ab 30 ml, um €69,-.

