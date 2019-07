Die 7 besten Fashion-Podcasts

Es muss nicht immer Musik sein. Auf dem Weg zur nächsten Modeschau können auch Interviews mit hochkarätigen Designern die Zeit verkürzen. Warum Fashion-Podcasts boomen.

Mode ist mehr als die Summe der neuesten Trends. Sie kann mehr, als unsere Körper in schöne Schnitte zu hüllen. Mode hat das Zuhören für sich entdeckt und begonnen, ihre Geschichten zu erzählen und ein neues Medium entdeckt: Podcasts. Während sie in der Welt der sozialen Netzwerke und der sich immer schneller drehenden Kollektionen Gefahr läuft, sich zusehends in der Oberflächlichkeit zu verlieren, hat sie endlich einen Weg gefunden, sich wieder die Langsamkeit zu gönnen, nach der sich immer mehr Menschen sehnen. Den rasant steigenden Erfolg von Audioserien sieht Max Kickinger von der österreichischen Soundbranding-Agentur Raven and Finch darin, dass sich (Mode-)Marken bei diesem Medium den Luxus leisten können, »nicht immer am Punkt sein zu müssen«.

Die Geschichte eines Labels und seiner Produkte kann etwa in Interviews mit hochkarätigen Designern, Machern und Experten von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Podcasts kommen da gerade recht. Denn heute lässt sich nichts mehr ohne Storytelling oder Contentmarketing verkaufen. »Podcasts sind ein dankbares Format, weil sie die Beschäftigung mit komplexeren Sachverhalten ermöglichen. Auf visueller Ebene wird das schwieriger, weil immer mehr Dinge auf die Nutzer einprasseln. Das Schöne beim Hören ist, dass man sich nicht zwei Dinge gleichzeitig anhören kann.«

Und auch, wenn es nicht ums Verkaufen geht, hat die Mode spannende Geschichten zu erzählen, denen man gerne zuhört -so, wie man es etwa bei John Galliano tut, wenn er mit nasaler Stimme und lang gezogenen Worten zwölf Minuten lang, mit dramatischer Musik unterlegt, in die Welt seiner Inspirationen entführt. Es ist aber auch nicht weniger spannend, den Gesprächen mit den Handwerkskünstlern der Métiers-d’Arts-Kollektion oder dem Stakkato von Karl Lagerfelds letztem Interview im Podcast »3.55« von Chanel zu lauschen. Hört, hört!

3.55 CHANEL Seit mittlerweile zwei Jahren gibt das Modehaus Chanel in seinem Podcast 3.55 regelmäßig Einblick in das Geschehen hinter den Kulissen. Die derzeit wohl spannendste Folge ist das letzte Interview von Karl Lagerfeld. Es ist Teil der Miniserie Métiers d’Arts, in der auch über die außergewöhnliche Handwerkskunst der verschiedenen Ateliers gesprochen wird. Ebenfalls hörenswert: das Interview mit Musiker Pharrell Williams über seine Kollektion für Chanel. podcasts.apple.com

POP FASHION So sympathisch die beiden Moderatorinnen von »Pop Fashion« sind, so interessant ist auch ihre Show. Kein Wunder, dass sie regelmäßig im Ranking der Top-Mode-Podcasts zu finden sind: Es klingt einfach so, als würden sich zwei gute Freundinnen zum Thema Mode unterhalten, doch dabei sprechen die Stylistin Kaarin Vembar und die ehemalige Vintage-Store-Besitzerin Lisa Rowan über die wichtigsten News in der Modewelt -und das auch noch gut recherchiert. popfashionpodcast.com

DRESSED -THE HISTORY OF FASHION Der Name des Podcasts ist in diesem Fall wirklich Programm. Die Geschichte der Mode und ihrer Macher wird aber nicht chronologisch aufgearbeitet -das wäre auch zu einfach! Vielmehr werden immer wieder spannende und kaum bekannte Aspekte behandelt. Besonders interessant sind etwa die Folgen »Amish Fashion Designers« oder Interviews mit Modehistorikern zu Christian Dior oder Cristóbal Balenciaga.

player.fm

THE MEMORY OF WITH JOHN GALLIANO Allein der Stimme von John Galliano zu lauschen ist es wert, diesen Podcast zu abonnieren, der zweimal im Jahr zur Couture-Woche in Paris erscheint. Der exzentrische Designer kann nämlich nicht nur dramatische Mode entwerfen, er kann ebenso dramatisch über seine Inspirationen zu den Haute-Couture-Kollektionen für Maison Margiela Artisanal sprechen. Seine Gedanken dazu sind so spannend wie ein Krimi!

listennotes.com

THE BOF PODCAST Die Plattform gilt als die digitale Bibel für Modeund Beauty-Insider. Der Podcast dient weniger zur Unterhaltung als dazu, den wichtigsten Vertretern der Industrie bei ihren Ansichten zu Trend-und Wirtschaftsthemen zuzuhören. Die Interviews und Paneldiskussionen werden von namhaften Modejournalisten sowie dem BOF-Gründer Imran Ahmed geführt, und auch kontroversielle Themen wie eine Debatte zum Thema Pelz in der Mode (Folge 40) sind dabei.

businessoffashion.com

PARDON MY FRENCH Ihr charmanter französischer Akzent ist der Titelgeber für den Podcast von Garance Doré, die ihre Karriere als Modejournalistin und Illustratorin startete. Aus ihrem Blog wurde mittlerweile die Lifestyle-Plattform Atelier Doré. In ihren amüsanten Interviews unterhält sie sich über das Leben (etwa mit dem Drei-Michelin-Sterne-Koch Eric Ripert in seinem New Yorker Restaurant), über die Liebe, über das Reisen und natürlich auch über die Mode.

atelierdore.com

THE GLOSSY PODCAST Wie funktioniert die Modeindustrie, wie reagiert sie auf die immer schneller werdende Digitalisierung und wie geht sie etwa mit neuen (Produktions-)Technologien um? Antworten auf diese und ähnliche Fragen gibt es bei diesem halbstündigen Podcast, der (fast) täglich erscheint. Luxus bekommt hier übrigens genauso viel Raum wie etwa das Thema Nachhaltigkeit. Zu Wort kommen jene Insider, die für die aktuellen Veränderungen verantwortlich sind. Spannend!

glossy.co