Parfum-Wissen: Die 8 großen Duftfamilien

Sie sind so flüchtig wie die Produkte, die sie beschreiben: die klassischen Duftfamilien -zwar grob kategorisiert, aber ständig expandierend und veränderlich. Trotzdem sind sie immer wieder Ausgangsbasis für neue, aufregende Kreationen: Klassik, die kickt.

Die Société Française des Parfumeurs – renommierte und wichtigste Quelle, wenn es um Parfumfragen geht – nennt folgende Duftfamilien als offizielle Orientierungshilfe: »Hesperidée«, zu denen die Eaux de Cologne gehören, »Florale«, die wichtigste Gruppe der Frauenparfums, »Fougère«, das herbe Männerpendant, »Chypre«, eine mediterrane Mischung, »Boisée«, alle holzigen Düfte, sowie »Ambrée-Orientale« und »Cuir«, die Lederdüfte.

Innerhalb dieser sieben Gruppen gibt es wiederum die Fruchtigen, Aromatischen, Süßen und so weiter. Gourmand-Düfte werden als relativ neue Kategorie nicht genannt, vielleicht, weil sie mit den opulenten Orientalischen konkurrieren würden. Für viele andere zählen sie aber mittlerweile trotzdem als eigene Familie.

Traditionsbewusst

Inspiration finden, von den Besten lernen und aus exzellenten Pionierarbeiten Neues entwickeln ist die Aufgabe eines guten Parfumeurs und zu gleicher zeit die Klassiker ehren und respektieren. So ranken sich Legenden um die Entwicklung von François Cotys »Chypre« oder Houbigants »Fougère«. Die ersten von orientalischen Zutaten wie Vanille getragenen Bestseller wie Guerlains »Shalimar« liefern heute noch den Stoff, aus dem die Duftträume sind. Denn natürlich hat es einen Grund, warum jahrzehntealte Parfums heute immer noch beliebt sind: Sie sind gut.

Die Kunst besteht also darin, sich aus diesem Grundwissen heraus immer wieder neu zu erfinden und trotz eigener Originalität und Experimentierfreude den Geschmack des Publikums nicht aus den Augen zu verlieren. Starparfümeur Dominique Ropion meint: »Man muss die Parfumarchetypen kennen, bevor man die Arbeit an etwas Neuem beginnt. Sonst kommt man nirgend wo hin.« In diesem Sinne folgt ein kurzer Abriss über die wichtigsten olfaktorischen Familien sowie Kurzinterviews mit drei Kreateuren, die über traditionelle Pfade erfolgreich Neues entwickeln.

