Stylingtechnisch einmal um die Welt, bitte! Welcher Lippenstift zaubert im Handumdrehen einen schicken Pariser Look und welche Skincare sorgt für strahlend schöne Haut nach dem Sonnenbad wie in Venice Beach? Die Beauty Trends für den Frühling machen uns zu Globetrottern.

PARIS

Von der Attitüde und ihrer Nonchalance bis zum lässigen Style, die Parisienne hat das gewisse Etwas. Ihr Beauty-Geheimnis: weniger ist mehr, denn sie bezaubert durch ihre natürliche Schönheit und einen strahlenden Teint. Die Re-Boost Crème von My Clarins spendet eine Extraportion Feuchtigkeit und pflegt die Haut mit einem nährenden Fruchtcocktail aus Bio-Kokoswasser, Goji-Beerenextrakt und Sheabutter. Für den perfekten Paris-Look darf der rote Lippenstift L‘Absolue Mademoiselle von Lancôme natürlich nicht fehlen. Die Französinnen tragen ihn auch tagsüber – am liebsten zu Ringelshirt und Baskenmütze. Abgerundet wird der Look durch den Duft Nomade aus dem Hause Chloé, ein sanfter und zugleich eleganter Duft, der die Femininität und das Selbstbewusstsein seiner Trägerin betont.

My Clarins Re-Boost Crème 50 ml € 34.– (marionnaud.at)

Lancôme L‘Absolue Mademoiselle Lippenstift 322 Shine Bright € 31.– (douglas.at)

Chloé Nomade EDT 50 ml € 83.95 (douglas.at)

ROMA

Was Gelati und leckere Pasta angeht, macht den Römerinnen so schnell niemand was vor. Aber auch in Sachen Beauty können wir uns einiges von unseren südlichen Nachbarinnen abschauen. Weiblich, verführerisch, aber stets unangestrengt – die Beauty-Looks der Bellezze romane sind unschlagbar. Der Roller Lash Liner von BENEFIT sorgt für den perfekten schwarzen Lidstrich à la Sophia Loren oder Claudia Cardinale. Er hält 24 Stunden, ohne zu verblassen oder zu verschmieren.Für den perfekten Teint sorgt indes das preisgekrönte langanhaltende und hoch abdeckende Power Fabric Longwear High Coverage Fountadion von Giorgio Armani. Damit lässt sich in der ewigen Stadt die Nacht zum Tag machen. Wer alle römischen Mythen und Geheimnissen entdecken möchte, der trägt dabei Goldea Roman Night Absolute von Bulgari. Ein raffinierter Duft für den Abend und zum Ausgehen.

Benefit Roller Lash Liner € 23.95 (douglas.at)

Power Fabric Longwear High Coverage Fountadion von Giorgio Armani € 54.95 (douglas.at)

Bulgari Goldea Roman Night Absolute EDP 50 ml € 92.95 (marionnaud.at)

BROOKLYN

Im hippsten Stadtviertel New Yorks werden Trends geboren und gelebt. In Brooklyn gilt in Sachen Make-up das Motto «Mut zur Farbe», egal ob zum Tanzen durch die Nacht in angesagten Clubs oder einfach so, weil es Spass macht. Bei der Mascara greifen die experimentierfreudigen New Yorkerinnen deshalb zur bunten Snapscara von Maybelline in blau oder black cherry burgund.

Eine strahlende Haut ist womöglich das schönste Accessoire vieler NYC-Girls. Neben regelmässiger Pflege gehört auch eine intensiv nährende Gesichtscreme ins Badezimmer einer New Yorkerin. Die Ultra Facial Cream von Kiehl’s ist die perfekte Wahl und versorgt die Haut den ganzen Tag mit Feuchtigkeit. Das Eau de Parfum For Her von Kenneth Cole erinnert an die typischen Aromen und Düfte des pulsierenden Stadtteils am East River. Eine starke Signatur von Moschus rundet das Damenparfüm ab.

Maybelline Snapscara Mascara € 10.95 (dm.at)

Kiehl‘s Ultra Facial Cream 50 ml € 30.– (kiehls.at)

Kenneth Cole EDP For Her 100 ml € 30.65 (über notino.at)

MARRAKESCH

Exotische Düfte, bunte Riads und ein Flair wie in Tausendundeiner Nacht, das ist Marrakesch. Die magische Stadt im Orient ist für seine jahrhundertealten Beauty-Rituale bekannt und birgt ein kostbares Schönheitsgeheimnis: Arganöl. Das «flüssige Gold Marokkos» ist ein echter Alleskönner. Im Körperöl Canapa Touch von Arganiae regt das Öl die Zellerneuerung an und spendet viel Feuchtigkeit. Das Arganöl Shampoo pflegt trockene und spröde Haare und sorgt auch zuhause für ein Hammam-Feeling. Von rauchigen, warmen Gewürzfarben bis hin zu natürlichen Tönen, bietet die Naked Reloaded Lidschattenpalette von Urban Decay 12 samtig-weiche Farbnuancen für ein orientalisches Augen-Make-up. Natürliche Nude- oder Brauntöne und ein leichter Goldglanz ergänzen ein dezentes Tages-Make-up, metallische Akzente unterstreichen einen dramatischen Abend-Look mit Smokey Eyes.

Arganiae Körperöl Canapa Touch 150 ml € 30.- (hagel-shop.at)

Arganiae Shampoo 250 ml € 13.50 (hagel-shop.at)

Naked Reloaded Lidschattenpalette von Urban Decay € 47.95 (douglas.at)

VENICE BEACH

Frisch, natürlich und mit knalligen Hinguckern: Die Beauty-Trends für ungezwungene Tage in Venice Beach sind inspiriert von Sonne, Spass und dem unstillbaren Durst auf coole Neuheiten. Es gibt kaum eine Frisur, die mehr für Sommer steht, als lässige Beach Waves. Der neue Dyson Airwrap zaubert im Handumdrehen lockere Wellen, als hätte man den ganzen Tag am Strand verbracht und die Strähnen nur mit Salzwasser gepflegt. Einen Look wie von der Sonne geküsst verleiht das Sonnenöl von Nuxe mit SPF 30, denn echte California-Girls kümmern sich pflichtbewusst um ihre Haut. Das wohlriechende Öl schützt vor UV-Strahlen, spendet Feuchtigkeit und verleiht eine intensive und anhaltende Bräune. Für echten L.A. Summer-Glow nach dem Sonnenbad sorgt die wohltuende Instant Glow Peel Off Maske von Lancaster. Die Maske in roségold spendet der von Sonne beanspruchten Haut wieder Feuchtigkeit.

Dyson Airwrap™ Complete € 499.– (saturn.at)

Nuxe Sonnenöl 200 ml € 20.- (shopapotheke.at)

Instant Glow Peel Off Maske ca. € 40.- (ab 18.3. bei marionnaud.at oder douglas.at)

