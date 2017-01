And the winner is … Meryl Streep! Die Schauspielerin mit dem tiefgründigen Lächeln gewann gestern einen Golden Globe. Zum achten Mal wohlgemerkt, schlappe 30. Mal war sie bisher nominiert. Ihre Looks zur Statue sind nicht minder schimmernd. Wir zeigen ein Best-of.

Die besten Golden Globe-Looks von Meryl Streep was last modified: by