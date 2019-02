Die besten Streetstyles der New York Fashion Week

Die Straßen von New York avancieren dieser Tage wieder zum urbanen Catwalk. Fashionistas soweit das Auge reicht! So individuell wie jede Frau selbst sind auch die Streetstyles. Dennoch haben wir ein paar Trends erkannt – hier die besten Looks frisch vom Big Apple.

Big Clutches: Je größer, desto besser!

50 Shades of White: Auch im Februar schon ein echter Hit.

Double Trouble: mit der besten Freundin wirkt jedes Outfit doppelt so stark

Eyecatcher: Ob hoher Beinschlitz, starkes Black&White Ensemble oder Statementstiefel – da kann man nicht wegschauen!

Teddy: So kuschelig verpackt lässt sich die New Yorker Kälte aushalten.