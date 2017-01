Die Highlights der Fashion Week Berlin

Die Fashion Week in Berlin ist vorbei. Ein kurzer Blick auf die Highlights, Designer und die Stimmung der aufstrebenden Modemetropole.

Ein buntes und aufwendiges Spektakel hat die Fashion Week dieses Jahr in Berlin ihren Zusehern und Zuseherinnen geboten. Der Modesalon war mit Highlights aus Österreich gespickt – und man darf getrost sagen: Petar Petrov, Marina Hoermanseder und Lena Hoschek stachen positiv hervor. Auch der in Wien gelernte Marcel Ostertag bestach wie immer mit Liebe zum Detail gearbeiteten Designs, während Esther PerbanTrendsdt auf Aktionismus setzte.

Stargäste traf man vor allem bei der Show von Marc Cain an. „Ich habe mich auf Anhieb in das Kleid, das ich heute trage, verliebt. Es ist so wunderbar bequem. Das Wichtigste ist, dass man sich in einem Kleid wohlfühlt“, sagte Hollywood-Schauspielerin Kate Bosworth. Viele Designer setzten auch dieses Jahr wieder auf Polka Dots – ein Lieblingsthema von Berlin. Außerdem sah man die Pantone Farbe Greenery immer wieder aufblitzen.