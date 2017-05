Die Highlights der Met Gala 2017

Kaum ein Event erregt mehr modisches Aufsehen als die Met Gala in New York. Wir werfen einen Blick auf die schönsten Roben des Abends.

Die Costume Institute Gala im Metropolitan Museum in New York ist eines der Highlights der Saison. Hollywood trifft dort jedes Jahr auf Kunst, Kultur und natürlich High Fashion. Experimentiert darf werden, steht die Gala doch im Zeichen von Kreativität und Avant Garde. Besonders Rihanna stach mit einer aufwendigen Kreation von Comme des Garcons heraus. Model Karlie Kloss setzte in Carolina Herrara auf außergewöhnliches Understatement, während Janelle Monae mit einer aufwendigen Layer-Robe von Ralph und Russo ein gegenteiliges Statement setzte: Mehr Aufwand, mehr Glamour!

Evan Rachel Wood fiel vor allem durch ihr clownhaftes Make up auf, das den Anzug von Altuzarra trotzdem nicht ruinierte. Besonders geschmackvoll waren Emmy Rossum in einer Kreation von Carolina Herrara und Ruby Rose in Burberry. Miranda Kerr strahlte Pepp aus mit einem 50ies-inspirierten Kleid von Oscar de la Renta.