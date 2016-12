Die Lieblingsdüfte der Stars

Wie sich die angesagtesten Frauen der Branche anziehen, wissen wir. Doch wie duften Sie? Celebrities verraten, was ihre Lieblingsdüfte sind.

Fotos: Getty Images

Amanda Seyfried, Schauspielerin

Sie liebt die Klassiker. „Ich mag neue Düfte immer nur sehr kurz und bin letztens wieder zu meinem absoluten Lieblingsduft zurückgewechselt: BVULGARI Au Thé Vert“.

Rita Ora, Sängerin

Auch wenn sie das Testimonial von DKNYs Duft“My NY“ ist, trägt sie privat Exklusiveres. „Ich liebe CHANEL Chance, ich bin süchtig danach.“

Blake Lively, Schauspielerin

Auch Blake geht fremd… sie ist zwar das Gesicht von GUCCI Premiere, trägt privat aber lieber BURBERRY The Beat. „Es ist frisch und leicht, hinterlässt aber trotzdem einen starken Eindruck.“

Olivia Palermo, Socialite

Sie liebt den leichten und femininen Duft von GUERLAIN Idylle. „Die Rosen-Note passt am besten zu meinem Stil.“

Liv Tyler, Schauspielerin

„Ich liebe das Musk Oil von C.O. BIGELOW und trage es seit vielen Jahren. Leute fragen mich ständig, welches Parfum ich trage, und ich antworte: Einfach ein paar Tropfen vom Musk Oil hinter den Ohren und unter die Arme, sonst nichts.“

Victoria Beckham, Designerin

CREED Royal Water ist laut eigener Angabe ihr Lieblingsduft. „Es ist würzig, mit einer warmen Citrus-Note und passt zu eleganten Anlässen.

Emma Stone, Schauspielerin

Und wieder eine, die CHANEL liebt: „Ich sprühe mir immer CHANEL Gardénia auf den Kopfpolster, ich kann ohne nicht einschlafen.“

Katy Perry, Sängerin

Obwohl sie seit vielen Jahren eine eigene Duftlinie hat, trägt Katy Perry selbst lieber den süßen Duft Angel von THIERRY MUGLER. „Es ist zeitlos. Ich trug es mit 25 und werde es wahrscheinlich mit 65 noch tragen.“

Ashley Olsen, Designerin

Es ist nicht überraschend, dass die Schauspielerin und Designerin auf Obskures steht. „Ich trage DIOR Bois D’Agent, einen unisex Duft.“ Hedi Slimane hat übrigens den Flacon designt.

Kate Boswirth, Schauspielerin

Eine weitere Liebhaberin von Unisex-Düften ist Kate Bosworth, die Gypsy Water von BYREDO trägt. „Ich liebe den holzigen Einschlag vor allem im wärmeren Monaten.“