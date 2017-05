New-Shape: Die neue Bucket-Bag

Bucket-Bag: Dieses Kleinformat hat alle seine Kollegen sprichwörtlich in die Tasche gesteckt. Im Leben kommt’s eben oft en miniature.

Machte Appetit auf mehr: Gerade Online-Influencerinnen wie die Stylisteninnen Giovanna Battaglia oder Rachael Wang (Bild unten) haben den Hype um die neue Version der Bucket-Bag kreiert, die sich von Vorgängern wie folgt unterscheidet: Die Tasche wird immer kleiner, der Boden ist rund und sie hat wenn möglich nur einen Henkel.

Tote-Bag »Vittoria« mit Stehvermögen von FURLA, um € 450,-. furla.com Geflochtene Tasche von ROSIE ASSOULIN, um €420,-. net-a-porter.com Vorbote: Tasche aus der Pre-Fall-Kollektion von MARNI, P. a. A. marni.com Bucket-Bag von SAGAN VIENNA, um € 560,-. steffl-vienna.at

Futuristische Ösenverzierung bei ALAÏA, um €1380,-. alaia.fr Wie passend: »Bonsai« von SIMON MILLER, um € 630,-. avenue32.com Neue Tragweite bei ALEXANDER WANG, um € 735,-. mytheresa.com Beuteltasche aus Krokoleder von NANCY GONZALEZ, um €2286,-. net-a-porter.com