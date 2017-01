Die neuen IT Bags

Welche Taschen man in der kommenden Spring-Summer Season sehr oft zu sehen bekommen werden und welche Trends Designer die großen Marken jetzt setzen…

Klitzekleine Bags sind kommende Saison vor allem bei Häusern wie LOUIS VUITTON, VALENTINO und CHANEL (der kleine Roboter!) hoch im Rennen. DIOR und CHLOÈ setzen auf ungewöhnliche Griffe und Halterungen, während LOEWE wohl dsa IT Teil der Saison gelungen ist, die Tiny Elephant Bag. Ein Beweis dafür, dass Tiermotive noch immer voll da sind.

„Sensu“ Umhängetasche von ELENA GHISELLINI um 390 Euro über Farfetch

„Curl“ kleine Lederlutch von PROENZA SCHOULER um 730 Euro über Matches Fashion

„Paradise Small“ Umhängetasche aus Baumwolle von MARC JACOBS um 729 Euro über Stylebop

„Swallow Print“ Schutertasche von MIU MIU um 1.350 Euro über Matches Fashion

„Elephant“ gestreifte Schultertasche von LOEWE um 990 Euro über Net-a-Porter

Kleine Schultertasche im Prisma-Design von BAO BAO ISSEY MIYAKE um 545 Euro über Farfetch