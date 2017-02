Die neuen IT-Girls

Wer sind die neuen, jungen Mädchen, die die Szene aufmischen und es auf die Liste der IT-Girls des Jahres 2017 schaffen werden? Eine Prognose.

Amandla Stenberg

Den meisten bekannt als „Rue“ aus dem Film Hunger Games, ist die junge Schauspielerin nicht nur für ihre intensiven Performances auf dem Silverscreen bekannt – sie fiel auch bei den Golden Globes mit frisch rasiertem Haupt auf. Für den Holocaust-Film „Where Hands Touch“ ließ sie sich die Haare mutig abrasieren. „Man muss mutig in neue Zeiten schreiten, auch wenn 2017 bereits beängstigend angefangen hat“, schrieb sie auf Instagram.

Alter: 18

Followers: 1 Million

Instagram: @amandlastenberg



👶🏾 by @amandlastenberg

***

Ava Phillippe

Die Tochter von Ryan Phillippe und Reese Witherspoon, der sie wie aus dem Gesicht geschnitten ist, absolvierte soeben ein Voluntariat für hilfsbedürftige Kinder und arbeitet bereits als Praktikantin bei Nasty Gal.

Alter: 17

Followers: 267 k

Instagram: @avaphillippe



So proud of my awesome mama and her passion for this project. It is so nice to see these wonderful, talented women in roles just as dynamic as they are. #biglittlelies 💐💕🚺 by @avaphillippe

***

Iris Law

Der Nachname kommt nicht von ungefähr. Die Tochter von Jude Law und Sadie Frost ist bereits mit 16 Jahren das Gesicht von Burberry Beauty. Große Karriere gerade in der Startlöchern…

Alter: 16

Followers: 59 k

Instagram: @lirisaw



so honoured and excited to have become part of the @Burberry family as the new face of Burberry beauty #LiquidLipVelvet by @lirisaw

***

Sofia Richie

Bekannt wurde sie den meisten durch ihre kurze Affäre mit Justin Bieber. Die Stilmuse schoß für Complex und lief für Kanye West. Eine würdige Nachfolgerin für eines der ersten IT-Girls schlechthin, Schwester Nicole Richie. Und mindestens genauso bescheiden….

Alter: 18

Followers: 1,9 Millionen

Instagram: @sofiarichie



Richie residence 👸🏽 by @sofiarichie

***

Maddie Ziegler

Selten hat eine junge Tänzerin derart fasziniert wie Maddie Ziegler, die durch ihre Auftritte in Sia-Videos bekannt wurde (u.a. mit Shia Lebeouf) und einen regelrecht in den Bann zog. Mittlerweile ist aus dem Kind ein Teenager geworden – wir sind sicher, sie wird die Tanzwelt weiterhin aufmischen!

Alter: 14

Followers: 8.8 Millionen

Instagram: @maddieziegler



Winter sale is on @maddiestyle ✌🏻check it out by @maddieziegler

***

Kaia Gerber

Die Tochter von Cindy Crawford schoß letztes Jahr ihre erste Kampagne für Chrome Hearts und war auf dem Cover von POP, auf dem sie ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich sieht.

Alter: 15

Followers: 1 Million

Instagram: @kaiagerber



September issue ?! thank you thank you thank you @thepopmag !! cover story out now ☺️ by @kaiagerber

Aufmacher Foto: Getty Images