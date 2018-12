Von cremig bis zart schmelzend: Die neuen Make-up-Texturen geben sich vielseitig wie nie. Tragen darf man sie, wie’s und wo’s gefällt.

Es soll pflegen, es darf nicht nach einer Maske aussehen und es muss ganz einfach in der Handhabung sein: Die Ansprüche an Make-up werden immer höher. Cremige Texturen, die sich leicht auftragen lassen und auch in ungeübten Händen für ein schönes Ergebnis sorgen, erfüllen diese Wünsche und liegen derzeit voll im Trend.

Foto Konrad Limbeck

Der Multifunktionsstick »The Multiple Highlighter« in der Farbe »Orgasm« von Nars Cosmetics zaubert sogar aufs Dekolleté schimmernde Reflexe, um €42,-, exklusiv bei Douglas, douglas.at. Starke Farben, die nach dem Auftragen nicht verlaufen: »Lo-Fi Lip Mousse« von Urban Decay, € 22,95, urban-decay.at. Hochpigmentierter Lidschatten »Eyes to Kill No. 5« von Giorgio Armani mitGeltextur und Glitzerpartikeln, um € 33,95, douglas.at.

Schimmerndes »Minimalist Whipped Powder Blush« in der Nuance »Sonoya« wirkt als Rouge, auf den Lippen und auf den Augen. Von Shiseido, um €40,95, shiseido.com. Die »Couture Chalks Yconic Purple« von Yves Saint Laurent sind limitiert und lassen sich mit Fingern und Pinsel auftragen,um €69,99, ysl.com.