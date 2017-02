Frühlingshafte Trends bei Lacoste

Französische Eleganz und sportive Lässigkeit: LACOSTE hat das ikonische Polo neu interpretiert und macht mit der kommenden Kollektion Lust auf die warme Jahreszeit.

Die Marke mit dem Krokodil umfasst neben sportiven und klassischen Kollektionen für Damen, Herren und Kinder auch eine Accessoire-Linie. LACOSTE zeichnet sich durch höchsten Tragekomfort, erstklassige Materialien und einen hohen Anspruch an Qualität aus. Dieser Qualitätsanspruch ist einzigartig – auf gleichbleibendem Niveau seit 80 Jahren.

Mit seiner Frühjahr/Sommer-Runway-Kollektion 2017 prägt LACOSTE-Designer Felipe Oliveira Baptista die Neudefinition dreier Begriffe: Komfort, Eleganz und Sinnlichkeit.

Sowohl mit den Farben als auch mit den Formen und Stoffen entführt er uns an die Strände der französischen Riviera und in die Modewelt der 90er: Dunkelblau, Navy oder Petrol werden brillantem Weiß und strahlendem Rot gegenüber gestellt, kräftiges Orange macht Sommer-Laune. Ein eklektischer Stoff-Mix bringt Volumen und Textur. Auch in der Casual Wear-Kollektion werden die essentiellen Streifen neu interpretiert: Gebrochen oder diagonal verströmen sie Energie. Und das ikonische Polo-Shirt zeigt sich in der kommenden Saison mit kinetischen Streifen und einem Reißverschluss-Kragen für einen sportlichen und dynamischen Look.

Der Frühling kann kommen!

www.lacoste.com