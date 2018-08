Gut gezupft ist halb gewonnen: Die richtige Pinzette

Schweizer Präzision macht die Pinzette von Rubis zu einem Kosmetikwerkzeug mit Kultfaktor.

Foto ©Konrad Limbeck

In Zeiten, in denen Augenbrauen zum Beauty-Statement avanciert sind, wird auch die Pinzette zu einem der wichtigsten Accessoires im Badezimmer. Von einem Schweizer Hersteller, der auch chirurgische Instrumente und Werkzeuge zur Uhrenfertigung produziert, stammen diese ergonomisch geformten Pinzetten. Dank ihrer abgeschrägten Spitze versprechen sie eine einfache Handhabung beim Wegzupfen unerwünschter Härchen.

Von RUBIS, um ca. € 25,-. rubis.ch