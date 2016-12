Die schönsten Fashion Filme

Die Feiertage nahen, und was gibt es besseres, als sich auf der Couch mit einer Tasse heißer Schokolade zu verkrümeln und Filme zu sehen. Egal ob Dokumentation, Fashion Film oder Hollywood Movie – Hauptsache es geht um Mode. Wir haben für euch eine Playlist zusammengestellt.

#cometogetherWe’re pleased to introduce our Holiday Film „Come Together“, directed by Wes Anderson and starring Adrien Brody http://hm.info/16hls #cometogether Posted by H&M on Monday, 28 November 2016

Come Together

Einen der süßesten – und auch best gespieltesten Filme – die eine Marke in letzter Zeit herausbrachte, ist der H&M Film „Come Together“. Prominent besetzt mit Adrien Brody und mit viel Schmäh gedreht, spielt er in einem Zug mit fast 12 Stunden Verspätung … wie die Fahrgäste sich die Zeit vertreiben, seht ihr am besten selbst.





The Devil Wears Prada

Ein Film über ein Modemagazin in Anlehnung an die Amerikanische Vogue. Autorin Lauren Weisberger arbeitet selbst als Assistentin von Anna Wintour und verarbeitete ihre Erlebnisse in Buchform. 2006 wurde das Buch mit Anne Hathaway, Emily Blunt und der legendären Meryl Streep verfilmt und zeichnet ein sehr realistisches Bild der Mode- und Magazinbranche. Kultig ist vor allem die Szene über den „Cerulean Sweater“, der sogar den modeunaffinsten Menschen eins auf den Deckel geben sollte.





Valentino, The Last Emperor

Eine Dokumentation über den exzentrischen, schwierigen aber vor allem leidenschaftlichen Valentino, der in diesem Film als letzter Kaiser der Modeindustrie zelebriert wird. Die Doku zeigt Einblicke in den Kreativprozess des Kaisers, private Momente und auch schwierige Zeiten bezügliche geschäflticher Entscheidungen.





Factory Girl

Ein Film über Andy Warhol und seine größte Muse, Edie Sedgwick, die wohl das erste amerikanische It-Girl war. Sie war Schauspielerin und Model und wurde vor allem durch Warhols Filme bekannt, die einen gewissen Hang zur Pornographie hatten. Die Erbin aus Masechusettes zog 1964 nach New York um ihre Karriere als Model zu starten und lernte dort bei einer Dinner Party Andy Warhol kennen, dem sie vor allem durch ihren ungewöhnlichen Fashion Sense auffiel.





Coco Avant Chanel

„In order to be irreplaceable one must always be different.“ Ein Film über Coco Chanel, bevor ihr Name ein Symbol wurde. Schon als junge Frau galt Gabrielle Bonheur „Coco“ Chanel als innovativ und clever, mit einem guten Sinn fürs Geschäft und eigenem Geschmack in Sachen Mode. Der von Anne Fontaine gedrehte Film mit Audrey Tautou in der Hauptrolle zeigt einen sehr persönlichen und privaten Einblick ins Leben der Modeikone.





Dior & I

Als Raf Simons als Creative Director von Dior 2012 vorgestellt wurde, hatte er nur 8 Wochen Zeit, seine erste Kollektion zu krieren. Mithilfe des Teams von Dior stellte der minimalistische Perfektionist das Unmögliche auf die Beine.





The September Issue

Wem Meryl Streep nicht genügt hat, kann sich auch gleich das Original ansehen: Nie war eine Magazinmacherin so einflussreich und ausschlaggeben wie Anna Wintour. Wie hart es ist, dieser Frau gerecht zu werden, zeigt die von R.J. Cutler gedrehte Dokumentation über die Entstehung des September Issue der American Vogue 2009.