Die schönsten Handschuhe

Es sei den hohen Temperaturen der letzten Jahre geschuldet: Der Handschuh geriet in unseren Breiten irgendwie in Vergessenheit. Doch jetzt, wo uns die klirrende Kälte wieder heimsucht, sehnen sich auch die Hände nach schützender Wärme.

Bereits die alten Ägypter trugen ihn, den Handschuh – die Pharaonen trugen ihn als Zeichen ihrer herausgehobenen Position. Lange war er vor allem ein Erkennungsmerkmal des Adels oder Klerus, bis er 1190 in Frankreich in die gewerbliche Herstellung ging. Während Lederhandschuhe mehr ein Fashion Statement sind, sind Woll- oder Kaschmirhandschuhe gerade für niedrige Temperaturen bestens geeignet. Besonders warm sind mit Fell gefütterte Varianten des Lederhandschuhs.

Lange Kaschmir Handschuhe von DOLCE & GABBANA um 225 Euro über MyTheresa

Bestickte Handschuhe aus Wolle von DSQUARED2 um 139 Euro über Stylebop

Fingerlose Lederhandschuhe mit Kitty-Motiv um 99 Euro über Stylebop

Schwarzer Lederhandschuh mit Lacing von ROECKL um 149 Euro

„Bag Bugs“ Handschuhe mit Fell-Applikation von FENDI um 1.580 Euro über Matches Fashion

Handschuhe aus Velourleder mit Ösenverzierung von ALAIA um 890 Euro über Net-a-Porter

„Sonia“ Lederhandschuhe mit Hasenfell von AGNELLE um 163 Euro über Matches Fashion

Handschuhe aus Wolle mit Webmuster von MISSONI um 129 Euro über Stylebop

Wollhandschuhe mit Interstaccio Muster von BOTTEGA VENETA um 270 Euro über MyTheresa

„Adini“ Wollfäustlinge aus Alpaka-Mix von ACNE STUDIOS um 130 Euro über MyTheresa