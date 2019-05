Die schönsten Ideen zum Muttertag

Am zweiten Sonntag im Mai steht das ganze Land im Zeichen seiner wichtigsten Frauen: der Mütter! Überfüllte Restaurants und Ausflugsziele sind programmiert, aber mit diesen Tipps und Ideen zum Muttertag ist zumindest die Geschenks-Frage unkompliziert geklärt.

Parfum, Blumen und Pralinen gehören bestimmt zu den Klassikern unter den Muttertagsgeschenken. Damit die beste Mutter der Welt sich dabei dennoch speziell fühlt, sollten es aber ganz besondere Ausführungen davon sein. Hier ein paar Anregungen:

Punkto Blumen bietet sich dabei das Konzept von Flowerbx an: Frische Sträuße aus einer einzigen Sorte und einer Farbe – ganz ohne Schnickschnack wie Bindegrün oder Füllblumen – direkt nach Hause oder den gewünschten Standort liefern lassen. Durch diesen einzigartigen Ansatz schließt man negative Überraschungen aus, da man genau weiß was man bestellt und somit erhält. Entweder kann man dann den Strauß als solchen oder inklusive einer passenden Vase bestellen. Sicher ist dabei: Mit so einem edlen Strauß macht man jede Mama glücklich.

Für Ihre Mama soll es lieber ein Duft sein? Am besten aber so einzigartig wie die Mutter selbst? Dann lohnt sich ein Blick auf die brandneuen Düfte von Mode-Größe Carine Roitfeld werfen. Die ehemalige Chefredakteurin der französischen Vogue und aktuell Designerin hat eine Parfumlinie herausgebracht, bestehend aus 7 Düften, inspiriert von 7 Städten. Von Paris über New York nach Buenos Aires und Hongkong – Roitfeld entführt mit ihren Kreationen in die olfaktorische Welt dieser Großstädte. Die Düfte sind ab dem 6. Mai Net-a-porter für 6 Monate exklusiv erhältlich. Über derart kosmopolitische und exklusive Geschenke wird sich jede Mama freuen.

Am Ehrentag darf es auch gerne etwas Luxus sein für die Mama sein. Zur Abwechslung mal für’s Haar. Die Luxury Golden Caviar Linie von Marlies Möller beauty haircare sorgt für ein sinnliches Verwöhnprogramm der Haare! Mit edlem Caviar, luxuriösen Goldpigmenten und kostbarem Inka-Inchi Öl regenerieren und pflegen die High-End-Produkte sanft die Kopfhaut und verleihen dem Haar einen gold-schimmernden Glanz!

Zeit schenken! Die wohl größte Freude für Mütter auf der ganzen Welt, ist es, ihnen Zeit zu schenken. Am besten eignet sich dafür ein Mama-Tochter Tag im Spa! Gemeinsames Entspannen, Saunieren oder Massieren lassen eignet sich nämlich bestens zum Austauschen, einander zuhören und füreinander da sein. Einen herrlichen Wohlfühltag kann man zum Beispiel im Ritz Carlton Spa, Wien genießen. Verwöhnende Treatments, wie das Spring Renewal Package sind wahre Hightlights für die Seele und die Sinne.

Persönliche Botschaften lassen sich mit Thomas Sabo schenken. Als Muttertagsspecial gibt es etwa spezielle Mum-Charms und verschiedene Schmuckstücke mit Gravurmöglichkeit. Und ein Muttertagsparfum gibt es auch dazu.

Generell aber gilt: Eigentlich sollten alle Tage “Muttertage” sein. Schließlich ist “Mama” die Person, die uneingeschränkt immer für uns da ist. Darum sagen wir nicht nur am 12. Mai: Danke Mama!

Und ein kleiner Ohrwurm für alle zum Schluß…