Wie aus dem Gesicht geschnitten! Wir werfen einen Blick auf die schönsten Mutter-Tochter-Duos und klären auf, wieso der Nachwuchs der Mama um nichts nachsteht.

Cindy Crawford & Kaia Gerber

Man kann nicht leugnen, dass das erste Beauty-Vorbild fast immer die Mutter ist. Gern erinnert man sich daran zurück, wie man heimlich hinter der Tür hervorlugte um Mama beim Auftragen des Lippenstiftes zu beobachten. Ist die Mutter dann auch noch Cindy Crawford, kann in Sachen Make Up & Style das Vorbild nur das beste sein! Die 15-Jährige Kaia hat bereits ihre ersten Schritte als Schauspielerin gewagt und war im Film Sister Cities zu sehen.

Resse Witherspoon & Ava Philippe

„Wenn man eine sehr berühmte Mutter und einen moderat berühmten Vater hat, ist Instagram-Stardom einfach“, sagt Ryan Philippe über den Social-Media-Erfolg seiner 17-Jährigen Tochter Ava. Mit fast 300k Followern ist Ava Philippe eine der heißestens jungen Influencer auf Instagram. Außerdem sieht sie ihrer Mutter Reese Witherspoon zum verwechseln ähnlich.

Julianne Moore & Liv Freundlich

Während Bruder Caleb eher wie ein süßer Nerd wirkt, hat Liv die volle Schönheit ihrer Mutter geerbt und geht regelmäßig mit ihr auf Filmpremieren und Fashion-Shows. Bereits im zarten Alter von 4 Jahren stand Liv das erste Mal vor der Kamera.

Vanessa Paradis & Lily-Rose Depp

Wer ist wer? Die 17-Jährige stiehlt ihren Eltern Johnny Depp und Vanessa Paradis mittlerweile leicht die Show. Sie war schloss die letzte Chanel-Couture-Show in Paris und war für den Film The Dancer bereits zwei Mal als beste Nachwuchs-Schauspielerin bei französischen Film-Awards nominiert.

Lisa Bonet & Zoe Kravitz

Die nur 1,57m-große Schauspielerin und Tochter von Lisa Bonet und Lenny Kravitz ist vom Red Carpet nicht mehr wegzudenken. Sie feierte große Erfolge mit den Filmen X-Men: First Class oder Mad Max: Fury Road. Außerdem modelt und singt die 28-Jährige Amerikanerin.

Jerry Hall & Georgia May Jagger

Wenn die Eltern Mick Jagger und Jerry Hall heißen, ist Schönheit und Ausdruckskraft in die Wiege gelegt. Die 25-Jährige Britin gilt seit Jahren als eines der bestverdienensten Models der Welt, und stand für Labels wie Sonia Rykiel, Alexander Wang oder Mulberry vor der Kamera.

