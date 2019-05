Lust auf Rot! Die schönsten roten Lippenstifte

Foto ©Monika Holzner

Feurig, sinnlich, verführerisch: Wer Rot auf den Lippen trägt, setzt damit ein Statement, ohne dabei viele Worte verlieren zu müssen.

Es muss nicht immer ein unglaublich kreatives Make-up mit dekonstruierten Linien sein. Es darf ruhig auch wieder klassischer geschminkt werden. Das bestätigt auch ein Blick auf die internationalen Laufstege. Unentbehrlich für den mondänen Look ist allerdings ein roter Lippenstift.

Intensiv: »Audacious Lipstick« in der Nuance »Lana« von NARS pflegt dank Tamanuöl; € 31,-, douglas.at. »40 Monaco« aus der Serie »Le Phyto Rouge« von Sisley hat eine schöne Brillanz, ein Feuchtigkeitskomplex hält die Lippen geschmeidig; um € 46,99, sisley-paris.com. Hat die Leuchtkraft eines Gloss: »L’Absolu Mademoiselle Shine« in »157 Mademoiselle Stands Out« von Lancôme mit einem blumig-fruchtigen Duft; um €31,-, loreal-paris.de.

Leuchtend, blaustichig und hochpigmentiert ist das Rot »Ardent« aus der neuen Lippenstiftlinie »Rouge Coco Flash« von Chanel; um €37,-, chanel.com. Mikroperlmutt reflektiert das Licht für einen tollen Glanzeffekt beim Lippenstift »Addict Stellar Shine« in »536 Lucky« von Dior; um € 36,99, dior.com. Der »Pure Color Desire Rouge Excess Lipstick« von Estée Lauder in feurigem Rot hat eine cremige Textur und ein leicht glänzendes Finish; um €45,-, esteelauder.com. Granatapfelextrakt wirkt hydratisierend, der Duft von frisch gepflückter Mango ist das fruchtige Extra bei »Rouge Volupté Shine« von YSL; um €37,-, gesehen bei Müller, mueller-beauty-store.at.

Das Wie ist das Wichtigste

Wie der richtig appliziert wird und ob es für jeden Teint wirklich die eine richtige Farbe gibt, erklärt Michael Rial Farina, Training Manager bei Sensai, im Interview.

Worauf sollte man bei der Vorbereitung auf ein Lippen-Make-up achten ?

Wichtig ist, dass die Lippen schön weich und glatt sind. Da auch die Haut auf den Lippen sich ständig erneuert, würde ich ein-bis zweimal in der Woche ein Peeling mit einer ganz weichen Zahnbürste empfehlen. So können die Lippen auch wieder mehr Feuchtigkeit aufnehmen und es bilden sich keine sogenannten trockenen Schildplatten, die den Lippenstift unregelmäßig aussehen lassen.

Wie findet man das richtige Rot?

Verschiedene Rottöne senden unterschiedliche Signale aus. Generell kann man sagen, dass der Lippenstift nicht nur zum Hautton passen muss, sondern auch mit dem restlichen Make-up und der Kleidung abgestimmt werden sollte.

Aber spielt nicht der Teint eine wichtige Rolle für die Wahl der Farben?

Bei »The Lipstick« von Sensai hat jede Nuance Orangepigmente als Untergrund. Deshalb harmoniert jede Farbe mit jedem Teint.

Derzeit sieht man viele matte Lippenstifte. Steht dieser Trend jeder Frau?

Matter Lippenstift ist Geschmackssache. Er wirkt sehr fein und pudrig auf der Haut. Meiner Meinung nach ist dieser Look aber nicht besonders vorteilhaft für reifere Frauen, da matte Lippen auch trocken wirken können. Lippenstift mit Brillanz wirkt immer frisch, saftig und dynamisch.

Welchen Tipp haben Sie zum Auftragen von Lipliner?

Üben, üben, üben. Denn wir haben zwei unterschiedliche Gesichtshälften, die ausgeglichen werden sollten, wenn man Lippenstift trägt. Die Grundregel ist, den Liner direkt auf die Lippenkontur zu setzen, am besten vom Mundwinkel in einem Bogen zum oberen Herz. Wenn man beim Mundwinkel beginnt und den Schwung nach oben zum Lippenherz zieht, zeichnet man automatisch einen runderen Bogen. Umgekehrt wirkt die Lippe schnell kantig.

Warum sollte man Lippenstift mit einem Pinsel aufmalen?

Wenn man Lippenstift direkt aufträgt, kann es passieren, dass die Farbe in manche Linien nicht eindringen kann und das Ergebnis ein wenig ungleichmäßig aussieht.

Und wie klappt das perfekte Finish?

Wer dem Make-up noch mehr Ausdruck verleihen möchte, zieht nach dem Auftragen des Lippenstifts noch mit einem dünnen Pinsel eine ganz feine Linie um die Lippe herum. Dann wirken die Lippen noch plastischer.