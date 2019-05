Die spektakulärsten Looks der Met Gala 2019

Es ist DAS Spektakel der Modewelt: Bei der Met-Gala in New York feiert sich die Branche Montagabend selbst. Das diesjährige Motto “Camp: Notes on Fashion” ist eine Ode an den schlechten Geschmack. Dezenz ist dabei fehl am Platz!

Es war wie immer ein Schaulaufen des Who-is-Who der oberen Zehntausend. Wenn “Vogue”-Chefin Anna Wintour zur Met-Gala lädt, kommen sie alle. Von Katy Perry bis Kim Kardashian, von Cara Delevigne bis Lady Gaga! Bereits zum 21. fand das prestigeträchtige Event im Metropolitan Museum statt. Jedes Jahr lässt sich Gastgeberin Anna Wintour ein besonderes Motto einfallen. Stand das Event 2018 im Zeichen himmlischer Kreaturen, so ging es heuer um die Übertreibung. Das dem legendären Essay von Susan Sontag entliehene Motto der diesjährigen Ausstellung und der eröffnenden Gala lautete: “Camp: Notes on Fashion”. Damit ist freilich nicht “Camping” gemeint. Der Begriff Camp beschreibt vielmehr eine Ästhetik, die sich durch Übertreibung, Ironie sowie popkulturelle Referenzen auszeichnet und die Grenze zum Kitsch verwischt. Das von Gucci und Condé Nast gesponserte Spektakel ist im Grunde eine Spendensammlung für die Modeabteilung des berühmten Museums. Hier die aufregendsten und spektakulärsten Looks des Abends.