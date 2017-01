Diese Schuhe sind noch immer en vogue – und im SALE!

Gewisse Trends verschwinden nicht von heute auf morgen. Entweder, weil sie langleber sind als gedacht oder Klassiker sind. Wir werfen ein Blick auf den aktuellen Luxus-Schuh-Sale und haben Modelle herausgepickt, die auch in der kommenden Saison noch en vogue sind.

Brogues

Sie sind in allen Formen und Farben erlaubt: Mit oder ohne Absatz, von klassisch über metallic bis zu nietenverziert. Besonders stehcen die dicken weißen Sohlen bei den Brogues von STELLA McCARTNEY hervor.

Leder Brogues mit Fringe von PRADA um 495 Euro (statt 990 Euro) über Net-a-Porter

Metallic Pola Dot Brogues von MARNI um 162 Euro (statt 540 Euro) über Net-a-Porter

Leder Derby Pumps von DRIES VAN NOTEN um 455 Euro (statt 650 Euro) über MyTheresa

Odette Faux Glossed-Leather Brogues von STELLA McCARTNEY um 286 Euro (statt 715 Euro) über Net-a-Porter

Estella Lackleder Brogues von CHURCH’s um 324 Euro (statt 540 Euro) über Net-a-Porter

Slip ons

Was eher als Understatement gilt, machen diese Slip On Sneakers mit Eleganz oder Glamour wett: Pailleten, Seide oder Comic-Motive zieren den ehemaligen Skater-Schuh.

Low Top Satin Trainers von PIERRE HARDY um 273 Euro (statt 390 Euro) über MatchesFashion

Superstar Leder- und Pailettensneakes von GOLDEN GOOSE um 405 Euro (statt 579 Euro) über Stylebop

Leder Slip-On-Sneakers von FENDI um 398 Euro (statt 569 Euro) über Stylebop

Leder-Slip-Ons mit Prägung von LANVIN um 276 Euro (statt 395) über MyTheresa

Patent Leather Slip On Sneakers von MIU MIU um 304 Euro (statt 435 Euro) über MyTheresa

Samt

Samt wird uns auch im Sommer 2017 begleiten. Der Zirkusjacken-Trend findet sich im Design von DOLCE & GABBANA wieder, während Jil Sander auf königliche Samtpatchen setzt.

Mavy Velvet Boots von JIMMY CHOO um 450 Euro (stat 750) über Net-a-Porter

Pete Embroidered Velvet Ankleboots von LAURENCE DECADE um 486 Euro (statt 810 Euro) über Net-a-Porter

Samt-Slipper von JIL SANDER um 293 Euro (statt 419 Euro) über Stylebop

Pumps mit Verzierung von DOLCE & GABBANA um 486 Euro (statt 695 Euro) über MyTheresa

Kingsley Velvet Loafers von CHLOÉ um 282 Euro (statt 470 Euro) über MatchesFashion