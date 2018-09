Die beste Pflege gegen Digital-Aging

Die hochenergetischen Strahlen digitaler Lichtquellen setzen der Haut deutlich zu. Die richtige Pflege schützt vor Digital Aging und lässt einen auch unter gleißenden Scheinwerfern nicht alt aussehen.

Das Smartphone ist eines der praktischsten Dinge der Moderne. Es ersetzt Landkarten und Telefonbücher, ermöglicht es, ständig erreichbar und online zu sein, und wird dank Youtube und Netflix mehr und mehr zum Unterhaltungsmedium. Ständig einen kleinen Bildschirm vor der Nase zu haben -meist zusätzlich zu Flatscreen-Fernseher und Computerdisplay -schadet allerdings Augen und Haut.

Moderne Lichtquellen emittieren viel blaues Licht, das in seiner Intensität nahe an UV-Licht herankommt. Es zerstört auf Dauer Zellen und lässt Gewebe schneller altern. Ein Prozess, den man in der Kosmetikbranche »Digital Aging« nennt.

Dagegen helfen Bildschirmpausen, aber auch mineralische Lichtschutzfilter und Antioxidantien, weil sie die Haut vor oxidativem Stress schützen.

Dieser entsteht, wenn der Körper mit der Regeneration nicht mehr nachkommt. Wirkstoffe wie Vitamin C, Niacinamid, Hefe und Pflanzenextrakte halten die Zerstörung von Zellen auf und gleichen sie aus.

»Essential Glow Moisturizer SPF 30« aus der »Defense«-Linie von Paula’s Choice, um € 34,-, paulaschoice.de. Gegen oxidativen Stress: »Cellular Performance Day Cream« von Sensai, um € 111,-. »Global Protection Serum« mit Kakaoextrakt von Declaré, um €54,50. »Hydro Perform Aqua Boost«-Serum vom Berliner Naturkosmetiklabel i+m, um € 13,90, iplusm.berlin.

»City Shield« von Sepai, um €40,-, über ludwigbeck.de. »Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex«-Augencreme von Estée Lauder, um € 64,-. Schutz in Puderform: »Flash Nude Powder« von Filorga, um € 41,99 bei Marionnaud.