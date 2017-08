Eine junge Türkin namens Dilara Findikoglu mischt die Londoner Modeszene auf.

Dilara Findikoglu unterwirft sich keinen Gesetzen, weder kreativ noch privat. Sie half mit, die #encoreCSM Show zu organisieren; eine Guerilla-Fashion-Show, die es den Studentinnen der Central Saint Martins ermöglichte, trotz Ausschluss aus der Presseshow ihre Kollektionen zu zeigen. Und das unter großem Medienrummel. Wer es schafft, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hat halb gewonnen.

„Ich bin in der Türkei aufgewachsen, meine Eltern waren schon recht alt als ich geboren wurde. Politik ist in der Türkei allgegenwärtig und für mich ein ständiges Thema. Für mich ist vor allem die Gleichstellung von Mann und Frau wichtig – und das versuche ich in meinen Designs zu repräsentieren.“

Ihre Kreationen spiegeln die innere Rebellin wider: Eine Mischung aus Goth und Punk trifft auf Embellishment und aufwendig genähte Details. „Es war mir von Anfang an wichtig, das Handwerk in den Vordergrund zu stellen. Viele meiner Absolventen-Kollegen opferten das Handwerk dem Kommerz. Ich bin der Meinung, dass Leute sich simple Designs leicht auf der High Street kaufen können, und will trotz größerer Produktion nicht auf Designdetails verzichten“, meinte Dilara gegenüber der Vogue UK. Nahezu dämonisch präsentiert sich die Kampagne zu ihrer AW17-18-Kollektion:

Prominente Fans hat Dilara bereits gefunden. Kürzlich trug Madonna einen ihrer Anzüge bei einem Benefiz-Auftritt in Saint Tropez. „Es zahlt sich immer aus, so viel Liebe in etwas zu stecken“, war Dilaras Caption auf ein Foto von Madonna mit Leonardo DiCaprio.

Mother Earth @madonna in #dilarafindikoglu 💚💙💚💙 it always pays off when you put so much love into something 🌎🌍🌏 #madonna #starchild #gardenofeden 3,112 Likes, 68 Comments – Dilara Findikoglu (@dilarafindikoglu) on Instagram: „Mother Earth @madonna in #dilarafindikoglu 💚💙💚💙 it always pays off when you put so much love into…“

Findikoglu ist eine Avantgardistin, die in ihrer Art an eine junge Vivienne Westwood erinnert. Sie hält sich nicht an normen und steckt viel künstlerische Energie in ihre Designs. Auch wenn nicht alle Keylooks tragbar sind, fehlt Findikoglu nicht das Gesprür für die richtige Vermarktung. So designte sie kürzlich eine Kollektion exklusiv für Luisa Via Roma.