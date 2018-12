Dinner & Casino Night: Schenken Sie Glück

Casino-Urlaub verbindet den Reiz österreichischer Urlaubsdestinationen mit dem unverwechselbaren Charme der Casinos Austria. Mit dem Package Dinner & Casino Night kann man sich entweder selbst stilvoll auf das Weihnachtsfest einstimmen oder einen Kurzurlaub in Form eines Gutscheins unter den Weihnachtsbaum legen.

Die österreichischen Casinos bieten unvergleichliches Ambiente an den attraktivsten Reisezielen. Jedes Casino versprüht seinen eigenen Charme und fügt sich harmonisch in die jeweilige Region ein – von Wien bis Bregenz und von Linz bis Velden. Elf verschiedene Destinationen stehen zur Auswahl und jede von ihnen hält neben dem Spiel eine beeindruckende Vielfalt an hochwertiger Unterhaltung sowie kulinarischen Köstlichkeiten bereit.Die Dinner & Casino Night verspricht einen unvergesslichen Aufenthalt zwischen purem Genuss und prickelnder Unterhaltung:

Eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Buffetfrühstück

Exklusives 4-gängiges Dinner & Casino Menü

Begrüßungsjetons im Wert von € 20,- pro Person

-20% auf einen Cocktail nach Wahl an der Casino Bar

Den Abschluss des gelungenen Abends bildet eine Übernachtung im nahe gelegenen Partnerhotel der 4- und 5-Sterne-Kategorie. Beim reichhaltigen Buffetfrühstück können die Gäste ihre Erlebnisse entspannt Revue passieren lassen. Übrigens die perfekte Geschenkidee für Kurzentschlossene!

​Überraschen Sie Ihre Lieben mit der perfekten Kombination aus spannendem Spiel, kulinarischen Köstlichkeiten und charmanter Gastlichkeit. Der Dinner & Casino Night-Geschenkgutschein um € 157,- pro Person ist als elegantes Booklet oder als praktischer Print@Home-Gutschein in individuellem Layout – auf Wunsch mit persönlicher Widmung – erhältlich und binnen Minuten geschenkbereit.