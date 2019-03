Anlässlich des Erscheinens der neuen DIVA Stilbibel und des DANDY Magazins lud Styria Lifestyle Kunden, Freunde und Mitarbeiter ins Filmhaus am Spittelberg.

Nach guten Gesprächen, einem Glas Wein und Häppchen folgte ein privates Screening des Films Alexander McQueen, der den beeindruckenden Werdegang des verstorbenen Modedesigners dokumentiert.

Fotos by Daniel Pucher