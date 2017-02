Models, Musen, Instagram-Stars – die Haustiere unserer liebsten Modemacher sind selbst ganz groß im Geschäftt, aber wie gut kennen Sie die Fashion-Pets? Der ultimative Wissenstest für eingefleischte Mode- und Tierfans!

Eine verhältnismäßig leichte Frage zum Einstieg: Wie heißt das Haustier von US-Designer Marc Jacobs? Ron Draco Neville



Die Schwierigkeit steigt: Welches Haustier nennt Designer Roberto Cavalli aktuell nicht sein eigen? einen Kakadu einen Affen einen Leguan



Welcher Tierart hat Designer Phillip Lim eine eigene Produktlinie gewidmet? Katzen Pferden Hunden



Weiter mit einer Hunde-Frage: Wie heißt das Hündchen von Donatella Versace? Audrey Tiffany Marilyn



Welche Farmtieren hat Stella McCartney vor einigen Jahren eine Ausführung ihrer ikonischen Falabella gewidmet? ihren Schafen Itsy und Bitsy ihren Pferden Daisy und Donald ihren Hühnern Harry und Sally



Welchen Namen trug Valentinos Lieblingshund der vor einigen Jahren leider verstarb? Molly Maggie Milton



Choupette ist wohl jedem Fashion-Fan ein Begriff – aber wie alt ist Lagerfelds Lieblingskatze? 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre

Danke für´s Mitspielen!