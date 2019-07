Diva of the Moment: Whitney Bromberg Hawkings

Sich mit einem Online-Blumenversand selbständig zu machen ist auf den ersten Blick nicht die innovativste Idee. Dennoch ist Whitney Bromberg Hawkins Flowerbx etwas ganz Besonderes …

Hier werden keine gebundenen Sträuße mit viel Schnickschnack (“Darf’s ein bisserl Grünzeug sein?”) verschickt, die dann ohnehin nie so aussehen wie auf der Abbildung. Die frühere und langjährige Kommunikationschefin von Tom Ford hat ein anderes Verständnis von Ästhetik, als der Durchschnitts-Florist. Die Sträuße von Flowerbx sind markant und radikal, sie bestehen nur aus Rosen oder nur aus Orchideen oder nur aus Lilien. Ein Erfolgskonzept, wie sich zeigt. Bestanden ihre Kunden Anfangs hauptsächlich aus Kunden aus der Modebranche bzw. aus London, so beliefert Flowerbx mittlerweile auch beinahe ganz Europa und die USA. Dass Whitney Bromberg Hawkings generell viel Geschmack und Stil besitzt, beweist die 44-jährige Texanerin im Interview:

Wie definieren Sie Ihren Stil – generell und persönlich?

Ich würde meinen Stil als klassisch bezeichnen. Ich bevorzuge Qualität gegenüber Trends. Die 20 Jahre bei Tom Ford sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich werde immer eine Vorliebe für maßgeschneiderte Jacken, einen sexy Bleistiftrock und High Heels haben.

Was oder wer hat Ihr Modeverständnis geprägt?

Ich hatte eine sehr glamouröse Großmutter und Mutter, die beide die Mode liebten und mir schon in jungen Jahren beibrachten, wie wichtig es ist, Wert auf Ästhetik zu legen. Ich bin in den 80ern in Dallas aufgewachsen, wo die Menschen keine Angst vor Mode hatten. Meine Liebe zu Kleidung und Schönheit als Ausdrucksform begann also schon in jungen Jahren.

Sie arbeiten in der Mode – wie wirkt sich das auf Ihre täglichen Entscheidungen zuhause bei der Kleiderwahl aus?

Ich muss in der Lage sein, direkt von einem Termin im Kühlhaus zu einem Meeting mit einem Kunden zu fahren. Ich trage normalerweise eine tolle Jeans, kombiniert mit einem modernen, taillierten Blazer und einem T-Shirt. Mein Outfit muss vielseitig sein. Während ich mir vorstellte, ich würde die Welt der Mode verlassen und meine Absätze und Bleistiftröcke hinter mir zu lassen, habe ich gleichzeitig erkannt, wie wichtig es ist, Wert auf sein Äußeres zu legen. Wenn Sie Leute darum bitten, an Sie zu glauben, von Ihnen zu kaufen oder in Sie zu investieren, dann ist es eine Form der Höflichkeit, Wert auf das eigne Erscheinungsbild zu legen.

Ihr Lieblingsdesigner oder Lieblingslabel?

Tom Ford wird immer mein Lieblingsdesigner sein! Trotzdem shoppe ich gerne bei Emilia Wickstead wegen ihrer wunderschönen Sommerkleider mit Blumenmuster und liebe Saint Laurent für den scharf geschnittenen Blazer oder das sexy kleine Schwarze.

Strenger Dresscode oder doch lieber Laissez-faire?

Wie bereits oben erwähnt, denke ich, dass es eine Frage des Respekts, ist sich gut anzuziehen. Wir arbeiten in einer Branche, in der Schönheit einen hohen Stellwert einnimmt, und es wäre schwierig für mich, dies meinem Team oder meinen Kunden zu vermitteln, wenn ich nicht Ästhetik und Qualität in den Vordergrund stellen würde.

Avantgarde oder Klassiker?

Klassiker gewinnen immer für mich.

Ihr All-time-Favourit?

–

Stil ist, wenn … ?

Stil ist Selbstvertrauen. Es geht darum, sich selbst, den eignen Körper, seine Stärken und Eigenschaften zu kennen und diese stolz darzustellen. Stil ist zeitlos.

Ein Geheimnis des guten Geschmacks, das Sie an dieser Stelle gerne teilen?

Weniger ist mehr. Ich habe festgestellt, dass bei all dem Tumult, der momentan in der Mode passiert, sich eine gewisse Bescheidenheit und Diskretion gerade jetzt als modern und ansprechend für mich erscheint. Qualität ist der Schlüssel.