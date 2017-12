DIVA Weihnachts-Quiz

Wie aufmerksam habt ihr dieses Jahr die Modenews verfolgt? Hier ein kleines Quiz, um euer Wissen zu prüfen!

In welcher berühmten Location fand die letzte CHANEL Show statt? In welcher berühmten Location fand die letzte CHANEL Show statt? Im Pariser Grand Palais In der Hamburger Elbphilharmonie Auf dem Trevi-Brunnen in Rom



Welche Kultdesignerin gewann dieses Jahr einen British Fashion Award in der Kategorie Fashion Icon? Welche Kultdesignerin gewann dieses Jahr einen British Fashion Award in der Kategorie Fashion Icon? Stella McCartney Donatella Versace Vivienne Westwood



Welcher Designer zeichnet sich für die Kreation der genialen LOEWE Taschen verantwortlich, und hat gleichzeitig sein eigenen Label? Welcher Designer zeichnet sich für die Kreation der genialen LOEWE Taschen verantwortlich, und hat gleichzeitig sein eigenen Label? Marc Jacobs Tom Ford Jonathan Anderson



Welche Luxusmarke hatte dieses Jahr die meisten Follower auf Instagram? Welche Luxusmarke hatte dieses Jahr die meisten Follower auf Instagram? Chanel Louis Vuitton Balmain



Welche Gucci Muse ist nicht nur Model, sondern auch Fotografin und Kunst-Kuratorin? Welche Gucci Muse ist nicht nur Model, sondern auch Fotografin und Kunst-Kuratorin? Dakota Johnson Petra Collins Hari Nef



Wer lancierte dieses Jahr für ESTEE LAUDER eine eigene Makeup Kollektion? Wer lancierte dieses Jahr für ESTEE LAUDER eine eigene Makeup Kollektion? Victoria Beckham Claudia Schiffer Rihanna







Welche Luxusmarke kooperierte dieses Jahr mit einem schwedischen Highstreet-Label? Welche Luxusmarke kooperierte dieses Jahr mit einem schwedischen Highstreet-Label? Loewe Balenciaga Erdem

Danke für´s Mitspielen!