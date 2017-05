DIY Beauty: Beautyprodukte zum Selbstanrühren

Beautyprodukte zum Selbstanrühren sind das Girlie- Pendant zum Heimwerken der Männer. Der Vorteil der Mehrarbeit: gezielte Wirkstoffzufuhr. Das freut nicht nur die Haut, sondern auch deren Bewohner.

Unter dem Mikroskop betrachtet wimmelt es auf der Haut nur so vor Kleinstlebewesen: Bakterien und Hefen, die auf uns oder vielmehr mit uns leben. Sie halten die Haut im Gleichgewicht, die sie im Gegenzug nährt. Intervenieren wir nun, ohne es zu wissen, und greifen zur falschen Pflege, stören wir diese Lebensgemeinschaft – Flora und Haut reagieren beleidigt. Wer hingegen selbst Produkte anrührt, die durch gezielte Zusätze auf das Wesentliche -die individuellen Hautbedürfnisse -reduziert sind (womit zudem Konservierungsmittel gespart wird), stimmt das Biosystem versöhnlich. »Dior Hydra Life« ist eine der ersten Pflegelinien, die sich auf die Erkenntnisse des »Human Microbiome Projects« bezieht, laut dem die Gene des Mikrobioms unseres Körpers eine ebenso große Rolle spielen wie die Gene unserer Zellen – beides will gepflegt werden. Natürlich springen auch andere Marken auf die Idee vom Menschen als einer großen Wohngemeinschaft auf. Heimwerken im Sinne von Selbermischen ist da obligatorisch.

Pulverisiert

Die Pulverbasis aus Hagebutten-, Hibiskusblüten-und Baobabfruchtpuder der »Revitalizing Red Beauty Mask« rührt man direkt vor dem Auftragen mit dem »Toning Moisturizer« an. Reich an Nährstoffen und Antioxidantien. Von PURE SKIN FOOD, um €17,90 bei Staudigl.

Teamplayer

Teamwork makes the dream work: Die neuen »Adds« von RINGANA brauchen ein Trägermedium wie das »Hydroserum«, um auf der Haut ihre volle Wirkung zu entfalten. In drei Sorten: »Glow« sorgt mit Vitamin C und B3 für einen ebenmäßigen, gesunden Teint, um € 39,-, über ringana.com.

Bedürfnissorientiert

Mithilfe der »Remedies« von BOBBI BROWN lässt sich die tägliche Pflege ideal auf die aktuellen Hautbedürfnisse einstellen. Entweder auf Wasser-oder Ölbasis reparieren, klären, befeuchten, beruhigen oder stärken sie – wie der »Skin Fortifier N°93« mit Ceramiden und wertvollen Fettsäuren, um €43,-.

Maskerade

Die blaue »Hyaluronic Marine Hydrating Modeling Mask« basiert auf Alginat -der Masse, die Zahnärzte für Abdrücke verwenden. Man mixt sie aus zwei Komponenten. Von DR. DENNIS GROSS, vier Anwendungen um €68,-, bei Nägele & Strubell.

(ver)blendend

Mit den »BIY Blend It Yourself Pigment Drops« verwandelt man die Lieblingstagescreme – je nach Bedarf – in eine leicht getönte Pflege, eine BB-Cream oder eine deckende Foundation. Auf einen Klecks Creme kommen wenige Tropfen. Von CLINIQUE, um € 34,-.

Schaumparty

Das »Poudre Exfoliante Éclat Ultra-Fine« von DIOR schäumt man in der Hand mit Wasser zu einem feinen, dichten Schaum auf und poliert damit eine Minute lang das Gesicht. Mit Wasser abspülen. Das enthaltene Zuckerextrakt verfeinert das Hautbild, Lotussamenpulver exfoliert. Wie alle Produkte der »Hydra Life«-Linie soll das Reinigungspuder die Selbstregulierung der Haut und deren Mikrobiom fördern, um € 43,-.

