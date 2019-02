Voll im Trend: Der Dreiteiler

Mit Witz und Ernst beweisen so manche Designer, dass sich der klassische Dreiteiler neu inszenieren lässt, und schaffen aus Sakko, Hose und Weste eine modische feminine Bastion.

Die viel beachtete erste Kollektion von Riccardo Tisci für Burberry greift ein Thema auf, mit dem wohl nur wenige gerechnet hätten, die den Designer kennen: »Sophistication«. Ganz in der Tradition der Savile Row setzt er auf hohe Schneiderkunst.

Bei Max Mara zeigt man wieder einmal, dass Moderne und Zeitlosigkeit einander nicht ausschließen. Im Gegenteil: Hier werden Klassiker für die Ewigkeit geschneidert.