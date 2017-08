Kino-Tipp für’s Wochenende: DRIES

Die soeben angelaufene Dokumentation begleitet Designer Dries Van Noten während der Entstehung einer Kollektion. Sehenswert!

Natürlich kennt man als Fashion Aficionado den Namen Dries Van Noten. Belgischer Designer, der sein eigenes Modehaus leitet, Mitglied der glorreichen Antwerp Six. Aber wie genau kennt man den 59-jährigen wirklich? Der Presse gegenüber gibt sich der Designer eher zurückhaltend und lässt nur wenig Privates durchblicken. Ganz im Gegensatz zu der Doku DRIES, die gerade im Kino anlief. Auf sehr einfühlsame Weise begleitete Regisseur Reiner Holzemer den Designer ein Jahr lang durch den Alltag und schaffte es sogar, Einblick in die Gedankenwelt des Belgiers zu geben. Er erzählt von persönlichen Meilensteinen, von Mißerfolgen, wo er die Inspirationen für seine Entwürfe findet, was ihn bewegt oder missfällt. Und wir erfahren sogar, dass Herr Van Noten auch im Urlaub ein echter Kontrollfreak ist. Denn die Tatsache, die sich wie ein roter Faden durch den ganzen Film zieht, ist: Van Noten ist selbst sein schärfster Kritiker. Zu Wort kommen außerdem Mode-Experten und Insider wie Pamela Golbin, Suzy Menkes oder die kultige Fashion-Ikone Iris Apfel.

Kreative Qualen

Übrigens: Wer den Menswear-Entwürfen der Marke bislang keine Beachtung geschenkt hat, der wird das spätestens nach diesen 93 Minuten nachholen. Denn man darf Dries Van Noten auch bei der Entstehung zweier Kollektionen seiner – sehr sehenswerten – Männerlinie über die Schulter schauen. Sehr persönlich schildert er auch, dass seine Arbeit als Designer eine Freude und Qual zugleich ist. Eine kleine Auszeit oder gar Urlaub seien da utopisch. Kein Wunder, wenn man sich seine immer wieder spektakulären Locations und Runway-Dekorationen ins Gedächtnis ruft. Ehrliche Worte, die den in Antwerpen geborenen nur noch sympathischer machen.

Die Doku ist noch bis Anfang September in den heimischen Kinos zu sehen.

Photos: (c) catwalkpix.com