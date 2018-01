Duftfamilie Chypre

Ihren Erfolg verdankt die Chypre-Duftfamilie der gelungenen Kombbination aus Zitrus, Holzigen und Blumigen Noten.

Die Begründung dieser Duftfamilie wird dem Parfümeur François Coty zugeschrieben, bzw. dessen Komposition »Chypre« aus dem Jahr 1917: Eine Kombination aus Zitrusnoten, Hölzern, Eichenmoos und blumigen Elementen -Zutaten, die für die Mittelmeerinsel Zypern typisch sind. »Eau de Chypre«, ein Auszug aus Labdanum und Eichenmoos, war allerdings schon im Mittelalter beliebt.

»Miss DIOR« von DIOR, Eau de Parfum, ab 40ml um 102,95€,-. »Coco Mademoiselle« von CHANEL, Eau de Parfum, ab 35 ml um 64,95€,-. »Narciso Rodriguez for her« von NARCISO RODRIGUEZ, Eau de Parfum, ab 30 ml um 57,95€,-.

»Polo« von RALPH LAUREN, Eau de Toilette, ab 59 ml um 61,99€,-. »Terre d’hermès« von HERMÈS, Eau de Toilette, ab 50 ml um 75,95€,-. »Chypre 21« von HEELEY mit Rosmarin und Safran, Eau de Parfum, 100 ml um €125,- über ausliebezumduft.de.

