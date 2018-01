Duftfamilie Hesperidée

Im Gegensatz zu den Hesperiden (Nymphen der griechischen Mythologie) bezeichnen Hersperidien »Beerenfrüchte mit ledriger Schale«, zu denen u. a. Zitrusfrüchte gehören.

In der Parfümerie umfasst der Begriff frische, leichte Düfte mit Zitrusnoten wie »Eaux de Cologne«, die ihren Namen wiederum dem legendären »Kölnisch Wasser 4711« verdanken. Es ist die älteste Duftfamilie, gegründet mit der lancierung des „Eau de Cologne Jean Maris Farina“ im Jahre 1806. Das übrigens immer noch von Roger&Gallet geführt wird.

v. L. n. R.: Eau de Cologne aus dem Jahre 1806, Die moderne Wiederauflage von ROGER & GAL LET und das klassische Kölnisch Wasser 4711.

Mit zitrischen und aquatischen Nuancen sowie Moschus: »Colonia Pura« von ACQUA DI PARMA, ab 50 ml um €79,-. Seit 1990 ein Bestseller: »Ck One« von CALVIN KLEIN, ab 50ml um €33,95,-. Eine explosive Frische und absoluter Wohlfühleffekt seit 1969: »Ô de Lancôme« von LANCÔME, ab 50ml um €49,95,-.

