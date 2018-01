Duftfamilie Holzig

Sandelholz, Patschuli, Zeder und Vetiver gehören zu den wichtigsten Vertretern der holzigen Duftfamilie: teils herb und krautig, teils warm und opulent.

In dieser Duftfamilie bewegen sich viele Herrenund Unisexdüfte, aber auch die faszinierendsten Oud-Kompositionen für Frauen. Holznoten dienen sehr vielen Düften als Basis, weil sie lange halten, dadurch werden sie aber auch immer wieder neu erfunden, wie der momentan boomende Vetiver.

Gelungene Vereinigung von Fischen Zitrus- und holzigen Noten: „L’Eau d’Issey pour Homme“ von ISSEY MIYAKE. Eau de Toilette, ab 40ml um €46,95,-. Der Signature Duft von BOSS ist elegant und puristisch mit seinen frischen fruchtigen Noten kombiniert mit warmen Zimt und Rosenholz. EdP ab 50ml um €74,95,-. »Parfum pour Homme« von MISSONI kombiniert mit Patschuli, Sandelholz, Eiche und Birke gleich vier Holznoten zu grüner Zitrone und Maccia-Kräutern, ab 30 ml um €45,-.

