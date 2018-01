Duftfamilie Leder

Lederdüfte sind gleichermaßen traditionsreich und trendig. Ihren Ursprung haben sie in der Lederherstellung des 16. Jahrhunderts. Dort überdeckte man die üblen Gerüche damaliger Gerbtechniken mit duftenden Ölen und Kräutern.

Heute ist Leder eher als abstrakter Begriff für an Haut und Leder erinnernde Akkorde zu verstehen. Auszüge aus echtem Leder verwendet man seltener.

»Cuir de Russie« von CHANEL, ein Klassiker aus dem Jahr 1924, Eau de Parfum, 75ml um €175,-. »Cuir de Lancôme« von LANCÔME, Eau de Parfum, 50 ml um €59,-. »Eau de Parfum Nude« von ALAÏA PARIS, ab 30 ml um € 57,-.

