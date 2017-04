Duftstars: Lieblingsduft wählen und Gewinnen!

Am 9. Mai werden zum zweiten Mal die DUFTSTARS im Rahmen einer glamourösen Gala in Österreich verliehen. Welcher Duft mit der höchsten Auszeichnung der Kosmetikbranche geehrt wird, bestimmen Sie!

Es sind die BESTEN PARFUMS DES JAHRES, die ausgezeichnet werden. Der Österreichische Parfumpreis ehrt die herausragenden Düfte und ihre Schaffenden, denen es gelingt, uns mit ihren Kreationen zu begeistern. Düfte zu kreieren ist eine hohe Kunst: Sie wecken unsere Emotionen und berühren unsere Sinne. Dabei gleicht kein Duft dem anderen. Jedes Parfum hat eine ganz individuelle Bedeutung, eine andere sinnliche Wirkung und gilt als persönlichste Visitenkarte, die

es gibt. Welche Wirkung haben die nominierten Parfums auf Sie? Ist es der Duft, der Flakon, die Marke, die Werbebotschaft oder das Gesamtkonzept, das Sie überzeugt?



Wählen Sie Ihren ganz persönlichen Favoriten aus den nominierten Parfums und entscheiden Sie, welcher Damen und

Herrenduft auf der DUFTSTARSGala am 09. Mai 2017 ausgezeichnet wird. Abgestimmt wird von 10. bis 30. April in Ihrer Parfümerie oder auf www.duftstars.at – und mit etwas Glück

gewinnen Sie ein Cannes-Wochenende für 2 Personen inklusive Besuch in der „Parfumhauptstadt“ Grasse.