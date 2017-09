Edelstoff – Wiens kreativster Marktplatz

– WERBUNG –

Designmarkt Edelstoff

150 kuratierte Labels von jungen DesignerInnen aus Österreich und den Nachbarländern, 10 Food-Trucks und zwei DJs auf rund 4.000 Quadratmetern. Der Designmarkt Edelstoff öffnet am 30. September und 1. Oktober 2017 in der Wiener Marx Halle zum 13. Mal seine Pforten. Wir verlosen 2×2 Tickets.

Der Designmarkt Edelstoff präsentiert 2 Mal jährlich in Wien und in den Bundesländern Mode, Accessoires, Schmuck, Möbel, Kids Design und Kunst. Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Design-Produkten aus Österreich und den Nachbarländern.

Auch dieses Mal sind wieder viele spannende junge Labels dabei, darunter 50 neue, die sich zum 1. Mal am Designmarkt Edelstoff präsentieren. Zum Beispiel:

Das ungarische Label Paperspokes, das hochwertige Fahrradkörbe aus Holz für urbane Biker fertigt.

Die Do-It-Youself-Nähpakete inklusive Schnitt, Stoff und Video-Nähanleitung der Kleidermacherin Katrin Höhn.

Das hochqualitative extra native Olivenöl von MASINO, das aus Istrien stammt, behutsam von Hand geerntet und von Robert und Mirjana aus Rannersdorf importiert wird.

Rick, der Premium-Bio-Gin made in Austria.

My Magpie Vienna, ein junges heimisches Schmucklabel, das die 3D-Druck-Technologie mit dem traditionellen Handwerk des Silbergießens kombiniert.

Und viele feine Dinge mehr…

Am Designmarkt Edelstoff kommen auch die kleinsten Edelstoffionistas voll auf ihre Kosten: in kreativen Kinderbastel-Workshops vom 21er Haus. Für leckeres Streetfood und damit für neue Energie für müde Shopper ist ebenso gesorgt.

Für alle Edelstoff-Fans gleich zum Vormerken im Kalender: Am 2. und 3. Dezember 2017 steigt in der Marx Halle wieder „Oh Edelstoff – eine vorweihnachtliche Shoppingsause“.

Alle Facts auf einen Blick: Datum: 30. September & 1. Oktober 2017 Location: Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien Öffnungszeiten: Samstag, 30.9., 11.00 bis 20.00 Uhr und Sonntag, 1.10., 11.00 bis 18.00 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder gratis Wir verlosen 2×2 Tickets für den 30.9. oder 1.10. Alles was du dafür tun musst, ist einen Kommentar beim Designmarkt-Posting auf unserer Facebook-Seite zu hinterlassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinn nicht in bar ablösbar.