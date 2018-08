Ein Print für jede Gelegenheit: Leo

Looks in Leo gelten als langlebig und vielseitig. Wir werfen einen Blick auf die gängisten Varianten und deren unendliche Kombinationsmöglichkeiten.

Ton in Ton

Wenn Leo auf ein Smoking-Jacket trifft, bleibt man besser Ton in Ton, um den Chique nicht zu sehr zu brechen. Hier bleibt das Outfit streng in beige-Tönen gehalten, was dem peppigen Print eine gewisse Konservativismus verleiht.

Monochrome Eleganz

Leo muss nicht zwingend schreiend gelb daherkommen. Auch diese Variante in desatturierten Farben strahlt eine lässige Eleganz aus. Damit das Outfit aber nicht zu sehr „graue Maus“ wird, kombiniert man sie mit einem kühlen roten Lippenstift. Schwarze Accessoires sind hier ein Muss.

Mustermix willkommen!

Wer die Leo-Bluse mit Karo kombiniert, braucht definitv Mut. Hier sehen wir ein perfektes Beispiel, wie es sein Muss: Top und Hose stellen das komplette Gegenteil voneinander dar, und funktionieren überraschenderweise sehr gut miteinander. Doch Vorsicht: Bei derartigen Experimenten muss in der Silhouette alles passen!

Modernes Rock Chick!

Bei all den Hip Hop Looks hat die Modeszene fast völlig auf den Rock’n’Roll vergessen. Hier ist das anders. Wein lässig sitzendes Baumwoll-T-Shirt mit Print wird an der Taille verknotet und mit einem Rock in Leo kombiniert. Dazu Goldschmuck und eine kleine Chanel: Perfekt!

Stilbruch mit den richtigen Accessoires

Der Leo-Mantel ist zu Jeans im Herbst längst zur Pflicht geworden. Damit man sich von dem Look nicht sattsieht, darf man ruhig mit Accessoires experimentieren: Die knallgelbe Triangle-Bag von Balenciage gibt dem Leo-Mantel frischen Wind!

Seitenwechsel

Wer sich den All-Over-Look nicht zutraut, kann Leo auch minimalistisch einsetzen. Wie wäre es zum Beispiel mit Leo-Stiefeletten zu schwarzem Denim oder einem Beret zum cremefarbenen Strickpulli?

Aufmacher: Catwalkpix, Fotos: Getty Images