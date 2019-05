Ein stylischer Abend

– WERBUNG –

Das war das Longchamp Store Event

Ein All-over-Monogramm-Print, der sofort ins Auge sticht, über 200 interessierte Logo-Addicts und Taschen, Accessoires sowie Ready-to-Wear-Mode, die sich perfekt in den urbanen Lifestyle einfügen und den Alltag erleichtern: Das war die Präsentation der Longchamp LGP-Kollektion.

Der Store am Wiener Graben präsentierte sich in bestem Licht und bot seinen Gästen einen Abend voller spannender Momente.

Neben der Präsentation der Kollektion gab es die Gelegenheit, in Ruhe den Store unter die Lupe zu nehmen, zu networken und sich bei kühlen Drinks und köstlichen Häppchen zu stärken.

Nicht nur Testimonial Kendall Jenner ist Fan der Longchamp LGP-Kollektion, auch die Gäste zeigten sich begeistert!