Ein ungewöhnliches Trio: Viktor, Rolf und Zalando

Viktor & Rolf zeigten das erste Mal eine Couture Show außerhalb von Paris. Und das ausgerechnet auf der Bread & Butter in Berlin.

Die Bread & Butter wurde dieses Jahr zum zweiten Mal von Zalando veranstaltet und bringt seit der Neuauflage ein völlig neues Konzept mit. Was früher als Modemesse ein reines Netzwerkevent war und vor allem für Einkäufer Priorität hatte, ist seit letztem Jahr ein Publikumsfestival. Man setzt nicht nur auf Verkaufsstände und Fashion Shows, sondern hat auch ein buntes Showprogramm mit M.I.A. und Bilderbuch als Headliner gedacht und für passende Kulinarik gesorgt.

Neben den üblichen Sport- und Streetwearlabels schmückte sich Zalando auch mit Namen wie Vivienne Westwood und Viktor & Rolf. Westwood wurde eine Ausstellung gewidmet, außerdem hielt sie einen Vortrag über die Zusammenhänge zwischen Neoliberalismus, dem Klimawandel und Taoismus. Keine leichte Kost für eine durchschnittliche Fashion Crowd! Ihr Outfit sprach ebenfalls Bände: Sie trug einen blau-glitzernder Overall, unter dem ein handbemaltes T-Shirt mit der Aufschrift „BUY LESS“ zu sehen war. Ein eindeutiges Statement auf einer Verkaufsmesse…

Das Highlight der Modeschauen stellte eine kuratierte Couture-Show von Viktor & Rolf dar, die einen Mix ihrer letzten drei Kollektionen über den Laufsteg schickten. Leider war nur eine Häfte des Dous anwesend. „Rolf ist irgendwo in der Wüste und ist high“, meinte Viktor lachend. „Er ist auf dem ‚Burning Man‘ Festival.“ Das Geheimnis der für viele überraschend kommenden Viktor & Rolf Show wurde gegen Ende des Gesprächs gelüftet. Die Fashion Artists werden mit Zalando eine aus zwanzig Teilen bestehende Kollektion entwickeln.. Ein Upcycling-Projekt, wie Viktor betont. „Wir verwerten alte Zalando-Bestände und machen aus ihnen neue Mode“. Das Projekt wird Anfang 2018 launchen, ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Fotos: Getty Images für Zalando