Braids, wie eingeflochtene Zöpfe neuerdings heißen, waren bei den Schauen oft zu sehen.

Bei DIOR bekam der Look eine spannende Dualität: Ein straff frisierter Oberkopf und drei strenge Zöpfe, die über den Hinterkopf nach oben laufen und zu einem Knoten verbunden werden. Damit kein Härchen fliegt und genügend Grip beim Flechten da ist, Haarprimer auf den Händen verteilen.

SCHÖNER SCHIMMER Die Wirkstoffe der Royal-Orchidee geben Glanz und beleben das Haar. »Seidenglanz Pflege-Spülung« von GUHL, um € 4,95. PFLEGEELIXIER »Geranie Glanz-Ritual Shampoo« von BO-TANICALS für coloriertes Haar, um € 7,95, z.B. bei Bipa. GLATTMACHER Dampfglätteisen »Steampod« von L’ORÉAL PROFESSIONEL, um € 230,-.