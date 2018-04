Eingerahmte Augen

Minimaler Einsatz mit maximalem Effekt: Die Augen brauchen nicht immer den Einsatz von Lidschatten, um zum Blickfang eines Make-ups zu werden. Ein wenig Fantasie und Eyeliner in Stift-oder flüssiger Form sind jetzt genug.

Dieses Motto sah man punkto Make-up auf jeder Menge Laufstegen. Ein auf den Teint abgestimmter Primer für die Augenpartie ist die Vorbereitung, um Stift oder Pinsel den optimalen Untergrund zu geben, um geschmeidig über die Haut zu gleiten. Und Selbst eine beim Auftragen von Eyeliner ungeübte Hand führt bei diesem Look zum Erfolg, wie JOHN GALLIANO beweist. Ob Linien oder kleine Muster – der Einsatz von Kajal wird zum Muss.

»Prep +Prime Fix+« von MAC erfrischt die Haut und fixiert das Make-up, um € 19,-. Pflegt und verstärkt die natürliche Farbe der Lippen: »Lip Glow« von DIOR, um € 36,95. Praktisches Beautytool: 4-in-1-Konturenstift für Augen und Lippen »Stylo 4 Coleurs« von CLARINS, um € 18,50, erhältlich ab Mai.