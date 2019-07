Elegant und unaufgeregt: William Fan ist der neue Liebling der deutschen Mode

Der junge deutsche Designer William Fan zeigt seine Mode in Berlin mit internationalem Anspruch und einer kosmopolitischen Anhängerschaft.

Es gibt sie noch: junge Designer, die erfolgreich sind -und das abseits des Epizentrums Paris. William Fan ist das beste Beispiel. Gerade feierte sein Flagship-Store im schicken Berlin-Mitte einjähriges Jubiläum. Noch vor zehn Jahren wäre diese Geschichte keine Meldung wert gewesen, heute ist sie sogar eine Erfolgsmeldung: William Fan gilt als Hoffnungsträger der deutschen Mode und seinen Namen machte er zum Programm -auf Chinesisch bedeutet Fan Wende.

Sein Stil ist erfrischend, elegant und unaufgeregt, der Designer selbst auffallend unprätentiös. Die Presse liebt ihn, aber auch die Kundinnen kaufen – Umstände, die nicht zwingend Hand in Hand gehen müssen. Innerhalb von nur fünf Saisonen ist der vormals unbekannte Hannoveraner in die deutsche Modeelite aufgestiegen. Seit 2015 zeigt er in Berlin, heute entwirft er neben Mode auch Accessoires, Schmuck und Homewear. Über sich selbst sagt er: »Ich möchte ein Designer sein, der nicht nur durch seine Mode erfahrbar ist, sondern durch sein eigenes kleines Universum.« In dieses Universum, das ein sehr persönliches ist, entführt er gerne -und sehr erfolgreich.

Deutscher Sonderweg

William Fan, Kind chinesischer Einwanderer, in der deutschen Provinz aufgewachsen, verwebt seine persönliche Lebensgeschichte mit Seide und Kaschmir: Mal beschäftigt sich eine Kollektion mit dem Chinarestaurant seiner Eltern, mal lässt er sich von einem Besuch im Zen-Kloster inspirieren, wie für die aktuelle F/W-Kollektion. Seine puristische Ästhetik und die typischen edlen Materialien treffen auf gewitztes Layering und unaufgeregte, fast schon uniformhafte Formen gepaart mit dramatischer Dekoration. Asiatische Einflüsse ziehen sich durch und zeigen sich bei den Wickeltechniken sowie bei den Mao-Jacken, die sich bereits als Klassiker etabliert haben und in jeder Kollektion zu finden sind. Fans Mode wirkt intellektuell aufgeladen, dabei folgt er keinem Konzept: »Eigentlich folge ich nur meiner Intuition und verlasse mich stets auf mein Bauchgefühl.« Der Erfolg gibt ihm recht. Denn ganz abgesehen von seiner Fangemeinde: Fan bedeutet ursprünglich »Wende«,»Umsturz« – und so, wie es aussieht, gelingt es ihm gerade, der Berlin Fashion Week und der jungen deutschen Mode wieder Schwung zu verleihen und eine Kehrtwende einzuleiten.

