Elegantes Neon für graue Tage

Neon überzeugt mit neuer Strahlkraft: Es paart sich mit gedecktem Blau oder tiefem Schwarz, Spitze sowie Pailletten und erstrahlt so mit ungewohnter Eleganz.

Von laut bis (relativ) leise: Neontöne klingen in allen Tonlagen harmonisch -solange sie den richtigen Partner finden. Das Leitmotiv: züchtige Kombination mit hochgeschlossenen Looks in gedeckten Farben.

Einer der Tonangeber dieses Trends ist der junge Olivier Rousteing, der für Balmain eine Kollektion für Zeitreisende fantasierte, die aus dem Jahr 2050 zu Besuch kommen (Bild Oben).