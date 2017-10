Erdem für H&M: Wild, frei und spontan!

„Wild, free and spontaneous!“ Am 2. November launcht die Kollaboration von H&M x ERDEM. Baz Luhrmann kreiierte dafür einen verzaubernden Film.

Dass Filmemacher Baz Luhrmann ein großes Gespür für Kostüm und Ausstattung hat, beweist er seit dem Beginn seiner Karriere. Man denke an Clare Danes‘ weißes Kleid mit Engelsflügeln in „Romeo + Juliet“ oder Carey Mulligans Charlston-Girl-Outfit in „The Great Gatsby“. Eine logische Entscheidung also, ihn für die fulminante Inszenierung der Kollaboration von H&M x ERDEM als Regisseur zu engagieren.

Die Kollaborationen von H&M mit Luxusdesignern ist jedes Jahr eines der Highlights für Modebegeisterte – vor allem dank dem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Der kanadische Stardesigner mit türkischen Wurzeln, Erdem Moralıoğlu, designt exklusiv für H&M auch erstmals eine Herrenkollektion. Und diese spart genausowenig mit wilden Floraldesigns, wie die Damen-Stücke. Die Kollektion launcht am 2. November.