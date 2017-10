Die Sieben erfolgreichsten Models der Saison

Ob neu auf der Bildfläche oder schon lange dabei und immer noch gern gesehen: Diese Frauen sind derzeit in der Szene mehr als präsent.

Best Performance

Im Laufschritt: Jessie Bloemendaal

Die Niederländerin war das meistgebuchte Laufstegmodel der Saison, lief für 66 Shows, eröffnete für Coach, Giambattista Valli, Rochas und schloss für Véronique Branquinho und Mary Katrantzou. Interessantes Detail: Jessie versuchte ihr Glück zwar bei einem Modelcontest in ihrer Heimat, wurde aber schließlich über Instagram entdeckt. @jessie.bloemendaal

Gurl-Power: Adwoa Aboah

Sie eroberte in den letzten Monaten nicht nur Laufstege und Editorials im Sturm, sondern sorgt auch für viel Wind im Modebusiness. Über ihr Projekt »Gurls Talk« will sie psychische Probleme enttabuisieren und junge Frauen ermutigen. gurlstalk.com

Bilderbuch Karriere Amber Valetta

Sie ist mittlerweile ganze 28 Jahre im Business: Amber Valletta, 43, wurde mit 15 entdeckt, war ein Jahr später Gesicht für Calvin Kleins Duft »Eternity«, zierte unzählige Magazincover und verbucht bis heute als Schauspielerin Erfolge. Ihr Erscheinen am Laufsteg ist eher als Starauftritt denn als Modeljob zu verstehen. Top!

Neue Gesichter

Achok Majak: Ihre Karriere begann 2015 mit einem Lookbook für Alexander Wang. Kurz darauf lief sie in den großen Modestädten und sicherte sich soeben mit der Kampagne für den neuen Tiffany-Duft einen der begehrtesten Jobs des Jahres. Glänzend! Instagram: @real_achok. Halima Aden: Absolute Beginner: Die 20-jährige Somali-Amerikanerin ist das erste Hijab tragende Model, das bei einer großen Modelagentur unter Vertrag und auf den internationalen Laufstegen vertreten ist. Momentan wirbt sie für Feny, Rihannas neue Beautylinie. Instagram: @kinglimaa. Jay Jankowska: Märchenhafte Geschichte: Die hübsche Polin ist seit ihrem Start 2016 nicht mehr von den Laufstegen wegzudenken. Dank Schneewittchenteint, dunklen Brauen und blauen Augen ist sie ungewöhnlich genug, um hip zu sein, und schön genug, um auch auf Fotos zu überzeugen. Instagram: @jayjankowska. Lily Nova: Von wegen Down Under: Australien lässt grüßen. Lilys zarte Züge und rote Haare machen sie zur Ausnahmeerscheinung. Das erkannte als Erste Modelagentin Brigette Mitchell, als sie die damals 15-Jährige unter den Zuschauern des »Adelaide Fashion Festivals« entdeckte. Instagram: @lilynova97.