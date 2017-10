Wien, am 19. Oktober 2017 – DIVA und ESCADA luden zum exklusiven Store Event im Flagship Store am Wiener Graben.

Im herrschaftlichen Ambiente des Stores in der Innenstadt konnten die Gäste die aktuellen und neuen Kollektionen entdecken und bei Champagner und feinen Gaumenfreuden einen gemütlichen Abend genießen.